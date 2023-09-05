SAP прекращает поддержку российских партнеров и клиентов

5 сентября. FINMARKET.RU - Немецкий поставщик промышленного софтауведомил партнеров и клиентов о прекращении поддержки своих решений в России, пишет "Коммерсант"

Согласно письму SAP российским партнерам, компания отключит их от поддержки своего ПО до 31 декабря 2023 года. В силе до истечения полного срока контрактов остается только использование облачных сервисов. С 4 сентября такие же письма получают около 100 клиентов, которые продолжают пользоваться поддержкой систем SAP, уточняет источник, знакомый с ситуацией.

SAP официально объявил об уходе с российского и белорусского рынков еще в марте 2022 года. В июне сообщил о реструктуризации офисов и переводе сотрудников в страны СНГ: Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан и другие. По состоянию на начало 2022 года SAP был одним из крупнейших поставщиков промышленного специализированного софта на российском рынке с долей до 60%.

разработчика уже начали передавать техподдержку своих систем локальными IT-компаниям. Одной из них может стать "Лаб СП", учрежденная бывшими сотрудниками SAP. Однако полная замена SAP пока невозможна, полагают эксперты, решения компании отвечают за работу базовых систем предприятий, и полноценных аналогов нет.