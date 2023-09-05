Почему продолжают дорожать книги

5 сентября. FINMARKET.RU - Средняя розничная цена проданной бумажнойв книжных магазинах в январе-июне 2023 г. выросла на 7,4% к аналогичному периоду 2022 г. и составила 446,9 руб.. Об этом, как пишут "Ведомости" , говорится в исследовании Ассоциации книгораспространителей (АСКР).

В столичном книжном магазине "Москва" этот показатель вырос на 7% - до 1111 руб. за тот же период, говорит менеджер по развитию Ирина Павлюкова. В региональных книжных сетях "Дом книги" и "Книга плюс" средняя розничная цена увеличилась на 10,88% - до 275 руб., сообщил гендиректор сетей Борис Мусташкин. Совладелец региональной книжной сети "Амиталь" Татьяна Ларина оценила рост показателя в 7%. В книжных сетях "Читай-город" и "Буквоед" не ответили на запрос "Ведомостей".

Основная причина роста цен в книжных магазинах - повышение цен издательствами, отмечают Павлюкова и Ларина. По данным АСКР, средняя отпускная цена бумажной книги в январе-июне 2023 г. выросла на 9,6% к январю-июню 2022 г. В издательской группе "Альпина" и издательстве "Росмэн" рост отпускных цен за аналогичный период оценили в 12%.

Как говорит совладелец крупнейшей издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков, в 2022 г. произошел "серьезный скачок" цен на бумажные книги: они выросли на 15-20%. Ключевой фактор - увеличение себестоимости производства на 30%, отметил он.

Это результат удорожания логистики, пояснил гендиректор типографии "Парето-принт" Павел Арсеньев: "Большая часть материалов (краски, клей, нитки и т. д.) и запчастей для полиграфической техники импортируется, но основные цепочки поставок были переориентированы с Европы на Азию, в первую очередь на Китай".

Другая причина - рост курсов доллара и евро к рублю, поскольку именно в этих валютах производятся практически все расчеты типографий даже с азиатскими поставщиками, добавил он.

На повышение отпускных цен влияет и рост затрат на оплату зарубежных прав и авторских отчислений иностранным авторам, говорит гендиректор издательской группы "Альпина" Алексей Ильин.

По прогнозу "Эксмо-АСТ", за весь 2023 год отпускные и розничныевырастут "в рамках инфляции" (5,1-5,7%, согласно прогнозу ЦБ). В группе "Альпина" считают, что повышение цен может быть более существенным и составит до 15%.