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05 сентября 2023 года 10:55
Почему продолжают дорожать книги
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Александр Демьянчук/ТАСС
5 сентября. FINMARKET.RU - Средняя розничная цена проданной бумажной книги в книжных магазинах в январе-июне 2023 г. выросла на 7,4% к аналогичному периоду 2022 г. и составила 446,9 руб.. Об этом, как пишут "Ведомости", говорится в исследовании Ассоциации книгораспространителей (АСКР). В столичном книжном магазине "Москва" этот показатель вырос на 7% - до 1111 руб. за тот же период, говорит менеджер по развитию Ирина Павлюкова. В региональных книжных сетях "Дом книги" и "Книга плюс" средняя розничная цена увеличилась на 10,88% - до 275 руб., сообщил гендиректор сетей Борис Мусташкин. Совладелец региональной книжной сети "Амиталь" Татьяна Ларина оценила рост показателя в 7%. В книжных сетях "Читай-город" и "Буквоед" не ответили на запрос "Ведомостей". Основная причина роста цен в книжных магазинах - повышение цен издательствами, отмечают Павлюкова и Ларина. По данным АСКР, средняя отпускная цена бумажной книги в январе-июне 2023 г. выросла на 9,6% к январю-июню 2022 г. В издательской группе "Альпина" и издательстве "Росмэн" рост отпускных цен за аналогичный период оценили в 12%. Как говорит совладелец крупнейшей издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков, в 2022 г. произошел "серьезный скачок" цен на бумажные книги: они выросли на 15-20%. Ключевой фактор - увеличение себестоимости производства на 30%, отметил он. Это результат удорожания логистики, пояснил гендиректор типографии "Парето-принт" Павел Арсеньев: "Большая часть материалов (краски, клей, нитки и т. д.) и запчастей для полиграфической техники импортируется, но основные цепочки поставок были переориентированы с Европы на Азию, в первую очередь на Китай". Другая причина - рост курсов доллара и евро к рублю, поскольку именно в этих валютах производятся практически все расчеты типографий даже с азиатскими поставщиками, добавил он. На повышение отпускных цен влияет и рост затрат на оплату зарубежных прав и авторских отчислений иностранным авторам, говорит гендиректор издательской группы "Альпина" Алексей Ильин. По прогнозу "Эксмо-АСТ", за весь 2023 год отпускные и розничные цены вырастут "в рамках инфляции" (5,1-5,7%, согласно прогнозу ЦБ). В группе "Альпина" считают, что повышение цен может быть более существенным и составит до 15%.
Опубликовано Финмаркет
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