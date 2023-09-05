Правительство против сезонного перевода часов

5 сентября. FINMARKET.RU - Правительство не поддержало восстановление сезонного перевода времени. Об этом говорится в официальном заключении кабмина на законопроект "Об исчислении времени", пишет "Российская газета"

Авторы проекта закона намеревались восстановить переход на летнее и зимнее"в целях рационального использования светлого времени суток". Переводить стрелки часов было предложено в последнее воскресенье марта в 2 часа на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на один час назад.

В заключении правительства говорится, что в проекте закона отсутствует информация об ожидаемом социально-экономическом эффекте. Также не приведены данные об увеличении потребления электроэнергии и о росте количества ДТП, отсутствуют сведения о снижении уровня безопасности граждан, показатели сельскохозяйственных и строительных работ при существующем времяисчислении и предполагаемом.

Активное применение перехода на летнее и зимнее время пришлось на XX век. "Это было оправдано. Страны находились на стадии активного развития промышленности, люди массово утром ходили на работу, рабочий день продолжался долго, совсем не по восемь часов", - поясняет Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России. Он отмечает, чтовремени никак не влияет на постоянно действующие производства в тяжелой промышленности, которые поглощают основную массу электрической энергии. "Исследования показали, что экономия электроэнергии от перевода часов незначительна и не превышает 0,5%", - отмечает эксперт.

При отсутствии дефицита электроэнергии отрицательные последствия перевода часов перевешивают положительный эффект, считает Павел Грибов, доцент кафедры экономической безопасности Факультета национальной безопасности ИПиНБ РАНХиГС. Россияне уже привыкли к отсутствию перевода часов, и нет смысла ломать устоявшуюся систему, полагает он.

Переход на летнее и зимнее время был отменен в России в 2011 году.