За полгода в российские офшоры переехало 87 компаний

5 сентября. FINMARKET.RU - За 1-е полугодие т.г. в специальные административные районы (САРы) на островах Русском и Октябрьском переехало 87 компаний - это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда там зарегистрировались 34 организации, сообщили "Известиям" в Минэкономразвития.

В пресс-службе министерства уточнили, что за весь 2022 год в эти зоны переехало 83 предприятия.

Как выяснили "Известия", в САРах активны 268 организаций.

На острове Русский зарегистрировано 62 международные(МК) с общим объемом активов порядка 5 трлн рублей, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. При этом за 8 месяцев 2023 года редомициляцию - перерегистрацию компании из другой страны в Россию - здесь завершили 45 организаций, что почти втрое больше, чем за все прошлые годы. 80% переехали из Республики Кипр, а 13% - с Британских Виргинских островов.

В САР на острове Октябрьский за период с 2019 года по сегодня было зарегистрировано 204 участника, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Калининградской области. Только с начала 2023 года туда переехало 72 компании.

В бизнес-объединениях рост популярности так называемых российских офшоров связывают с западными санкциями и трудностью ведения бизнеса для предпринимателей из-за рубежа, в том числе - для получения дивидендов. В дальнейшем власти планируют упрощать процесс переезда, а число резидентов таких зон будет расти.