.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Планы Москвы и Анкары по созданию газового хаба позитивно скажутся на ценах на энергоносители - Эрдоган
РФ наращивает экспорт зерна в Латинскую Америку на фоне ослабления роли Аргентины на этом рынке - Зерновой союз
05 сентября 2023 года 08:46
За полгода в российские офшоры переехало 87 компаний
|0
Виталий Невар/ТАСС
5 сентября. FINMARKET.RU - За 1-е полугодие т.г. в специальные административные районы (САРы) на островах Русском и Октябрьском переехало 87 компаний - это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда там зарегистрировались 34 организации, сообщили "Известиям" в Минэкономразвития. В пресс-службе министерства уточнили, что за весь 2022 год в эти зоны переехало 83 предприятия. Как выяснили "Известия", в САРах активны 268 организаций. На острове Русский зарегистрировано 62 международные компании (МК) с общим объемом активов порядка 5 трлн рублей, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. При этом за 8 месяцев 2023 года редомициляцию - перерегистрацию компании из другой страны в Россию - здесь завершили 45 организаций, что почти втрое больше, чем за все прошлые годы. 80% переехали из Республики Кипр, а 13% - с Британских Виргинских островов. В САР на острове Октябрьский за период с 2019 года по сегодня было зарегистрировано 204 участника, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Калининградской области. Только с начала 2023 года туда переехало 72 компании. В бизнес-объединениях рост популярности так называемых российских офшоров связывают с западными санкциями и трудностью ведения бизнеса для предпринимателей из-за рубежа, в том числе - для получения дивидендов. В дальнейшем власти планируют упрощать процесс переезда, а число резидентов таких зон будет расти.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.