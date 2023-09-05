Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут повысить до 20%

5 сентября. FINMARKET.RU - Правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой, которое продолжает расти высокими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки и дополнительные мерыпо дестимулированию выдачи банками новых займов. Как сообщил "Ведомостям" знакомый с обсуждением источник, речь идет об увеличении размера первоначального взноса с 15% до 20%, а также снижении на 0,5 процентного пункта (п. п.) предельной величины субсидии кредитным организациям.

Информацию подтвердил собеседник, близкий к правительству. Другому источнику, в одном из институтов развития, также известно об обсуждении такого изменения параметров. Еще один собеседник, близкий к кабмину, подтвердилдонастроить условия по льготной ипотеке, но не стал уточнять, как именно это будет сделано.

Как пояснил первый источник "Ведомостей", изменение параметров должно помочь сбалансировать рынок и снизить риски роста цен, которые дополнительно увеличились на фоне ускорившихся темпов ипотечного кредитования в июле-августе.

Кредитование по нерыночным ставкам с широким охватом - довольно странное занятие ипо ипотеке надо ограничивать, согласился собеседник, близкий к правительству. Но повышение взноса на 5 п. п. и снижение субсидии на 0,5 п. п. выглядят как слишком аккуратное решение, добавил он. Для эффективного охлаждения рынка действия могли бы быть более смелыми, полагает источник.

Собеседник газеты в институте развития согласился, что допмеры по охлаждению рынка действительно нужны. Сейчас разница между льготной и рыночной ставками достигла астрономических значений, отметил он. Рынок надо оздоровить, но не факт, что такое изменение параметров принципиально что-либо изменит, сомневается собеседник. Ставки по наиболее популярным видам ипотеки с господдержкой - семейной и льготной - составляют 6% и 8%. Стоимость рыночного кредита на покупку жилья сейчас находится на уровне 15% в среднем. По его мнению, ЦБ сам создал дисбалансы, двигая ставку и создавая избыточный спрос из-за разницы ставок.

в этом году продолжила расти высокими темпами. ЦБ еще с конца прошлого года начал сигнализировать о росте рисков на ипотечном рынке.