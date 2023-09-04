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04 сентября 2023 года 11:06
Агентства по найму мигрантов предлагают объединить в формате СРО
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Станислав Красильников/ТАСС
4 сентября. FINMARKET.RU - В России может появиться саморегулируемая организация (СРО) работодателей, которым необходимы мигранты, пишет "Независимая газета". Структура должна заниматься сбором заявок на требуемое количество гастарбайтеров, что, дескать, позволит государству принимать сбалансированные решения по импортируемой рабочей силе. Ряд экспертов настаивает, что это выведет данный сектор из тени и поспособствует привлечению более квалифицированных кадров. Но есть и такое мнение, что тогда число приезжих только возрастет. Только в прошлом году в России официально насчитывалось более 3,3 млн гастарбайтеров. И на сегодняшний день содействием иностранным гражданам в трудоустройстве может заниматься кто угодно, этот вопрос законами никак не урегулирован. Поэтому-то многие приезжие в поисках заработка обращаются к теневым посредникам, которые, понятное дело, не несут никакой ответственности ни перед работодателем, ни перед самим работником. При этом таким образом часть иностарнных граждан не попадает в систему налогообложения, а часть оказывается в руках недобросовестных нанимателей, которые их эксплуатируют за гроши. То есть создание официальной СРО, по мнению ряда экспертов, которые высказывались за это в ходе слушаний в Общественной палате (ОП) РФ, поможет покончить с так называемым теневым рекрутингом, который «ориентирован на максимальную прибыль от продажи и перепродажи трудовых мигрантов». СРО, мол, будет аккумулировать заявки от работодателей и еще проверять уровень квалификации приезжих. Затем на основе этих заказов от бизнеса СРО четко определит – где нужна рабочая сила и в каком количестве. И уже с учетом такого подсчета властями будут приниматься решения о регулировании миграционного потока. По информации "НГ", идея с созданием СРО и соответствующий законопроект поддержаны не только в Госдуме и в Федеральной службе по труду и занятости. Как сообщил в своем Telegram-канале первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (ЛДПР) – один из авторов инициативы, единый орган, который занимался бы распределением мигрантов по российским предприятиям, – это "необходимость, от которой никуда не уйти".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, мигранты, работодатели
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