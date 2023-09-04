Агентства по найму мигрантов предлагают объединить в формате СРО

4 сентября. FINMARKET.RU - В России может появиться саморегулируемая организация (СРО) работодателей, которым необходимы, пишет "Независимая газета" . Структура должна заниматься сбором заявок на требуемое количество гастарбайтеров, что, дескать, позволит государству принимать сбалансированные решения по импортируемой рабочей силе. Ряд экспертов настаивает, что это выведет данный сектор из тени и поспособствует привлечению более квалифицированных кадров. Но есть и такое мнение, что тогда число приезжих только возрастет.

Только в прошлом году в России официально насчитывалось более 3,3 млн гастарбайтеров. И на сегодняшний день содействием иностранным гражданам в трудоустройстве может заниматься кто угодно, этот вопрос законами никак не урегулирован. Поэтому-то многие приезжие в поисках заработка обращаются к теневым посредникам, которые, понятное дело, не несут никакой ответственности ни перед работодателем, ни перед самим работником. При этом таким образом часть иностарнных граждан не попадает в систему налогообложения, а часть оказывается в руках недобросовестных нанимателей, которые их эксплуатируют за гроши.

То есть создание официальной СРО, по мнению ряда экспертов, которые высказывались за это в ходе слушаний в Общественной палате (ОП) РФ, поможет покончить с так называемым теневым рекрутингом, который «ориентирован на максимальную прибыль от продажи и перепродажи трудовых мигрантов». СРО, мол, будет аккумулировать заявки от работодателей и еще проверять уровень квалификации приезжих. Затем на основе этих заказов от бизнеса СРО четко определит – где нужна рабочая сила и в каком количестве. И уже с учетом такого подсчета властями будут приниматься решения о регулировании миграционного потока.

По информации "НГ", идея с созданием СРО и соответствующий законопроект поддержаны не только в Госдуме и в Федеральной службе по труду и занятости. Как сообщил в своем Telegram-канале первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (ЛДПР) – один из авторов инициативы, единый орган, который занимался бы распределением мигрантов по российским предприятиям, – это "необходимость, от которой никуда не уйти".