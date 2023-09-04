Спрос на квартиры-студии в Москве растет

4 сентября. FINMARKET.RU -на квартиры-студии в Москве растет, несмотря на дорожающие квадратные метры.

Большинство студий сейчас продаются в массовых новостройках на юго-востоке и западе столицы. Средняя площадь "малюток" - 23 квадратных метра, говорит руководитель отдела аналитики и консалтинга "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елена Чегодаева. Стоят такие квартиры в среднем 7,9 млн рублей. За год "квадрат" в них подрос на 4,5 процента, нопо уровню спроса по-прежнему наступают на пятки классическим "однушкам". Почему? Основная причина - цена, пусть она и продолжает ползти вверх. "Купив студию, можно быстро решить жилищный вопрос при наименьших затратах - они, как правило, на 20-30 процентов дешевле однокомнатных квартир", - рассказала "Российской газете" профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Малогабаритные квартиры, по словам директора по продажам Est-a-Tet Романа Соколова, часто приобретают молодые семьи или люди среднего возраста для своих взрослеющих детей в качестве "стартового" жилья. Многие берут студии с целью сохранения денежных средств, а кто-то - для последующей перепродажи или сдачи в аренду, поскольку такое жилье пользуется спросом у студентов, одиночек и туристов.

Востребованы "малютки" и на вторичном рынке, так как их проще и быстрее продать в отличие от больших квартир.