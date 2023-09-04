Цены на автозапчасти с начала года выросли на 7–20%

на автокомплектующие на популярных агрегаторах объявлений в 2023 г. выросли в диапазоне от 7 до 20%. Это следует из данных "Авито" и отраслевого портала "Дром", с которыми ознакомились "Ведомости" . На эти платформы приходится основная часть онлайн-продаж новых автозапчастей в России.

По оценкам "Дрома", средняя стоимость автозапчастей на легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) выросла с начала года на 17-20%. Расчет делался для наиболее популярных категорий запчастей для автомобилей, которые входят в нижний и средний ценовые сегменты, пояснил "Ведомостям" представитель портала.

Средняя стоимость кузовных деталей выросла на 7% (6150 руб.), элементов салона - на 6%, а лобовые стекла, наоборот, подешевели на 4% (7370 руб.), говорит руководитель категории "Запчасти" в "Авито" Александр Куроптев. По его оценке, на "Авито" в последнее время не наблюдается резких колебаний цен на автозапчасти. Это связано с большим объемом предложения и тем, что продавцам удалось наладить альтернативные каналы поставок, объясняет он.

Дефицита запчастей на российском рынке сейчас нет, говорит ведущий аналитик "Дрома" Игорь Олейников. По его словам, с начала года количество объявлений о продаже запчастей выросло на 15% и продолжает расти. Это подтверждают и данные "Авито". В этом году на платформе число объявлений о продаже запчастей и аксессуаров выросло на 1 млн, указывает Куроптев. По мере роста количества китайских машин на российских дорогах на "Авито" выходят и продавцы запчастей для них, поясняет он.

Тем не менее на рынке остается ряд деталей, с поиском замены которых могут возникнуть сложности, говорит представитель "Дрома". Как правило, это подержанные двигатели в сборе и блоки управления к ним, уточняет собеседник. На этом фоне цены на новые двигатели для популярных иномарок подскочили в цене на 17%, отмечает Олейников.