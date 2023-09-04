Как будет работать новый порядок выплат уходящим компаниям

4 сентября. FINMARKET.RU - Иностранцы получили право на компенсацию на рыночных условиях при выходе из российского бизнеса, выяснили "Известия" . Закон о регулировании отношений в экономически значимых организациях вступает в силу 4 сентября. В нем вводятся два новых понятия. Экономически значимыми организациями признаются хозяйственные общества, которые имеют существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и безопасности РФ. В частности, выручка группы компаний должна превышать 75 млрд рублей, число сотрудников - 4000, стоимость активов - 150 млрд рублей, а сумма уплаченных налогов - не менее 10 млрд. Помимо этого, в перечень вошли градообразующие предприятия. Достаточно соответствовать хотя бы одному критерию.

Иностранная холдинговая компания - иностранное юрлицо, которое связано с зарубежным государством, совершающим в отношении РФ недружественные действия. Ему принадлежит не менее 50% голосующих акций (долей в уставном капитале) ЭЗО.

Если иностранная компания совершает недружественные действия (например, создает препятствия для управления ЭЗО или отказывается от исполнения обязанностей акционера), то ее права могут быть приостановлены через арбитражный суд. То есть она лишится права влиять на деятельность предприятия, говорится в законе. В этом случае ИХК может обратиться за компенсацией.

В Минэкономразвития "Известиям" сообщили, что для реализации положения о компенсации ведомство разработало проект постановления. В документе отмечается: после приостановки корпоративных прав конечный иностранный бенефициар должен вступить в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) ЭЗО. Если же такой возможности нет (не все из них резиденты РФ), тоположена компенсация.

"Закон устанавливает порядок определения размера икомпенсации иностранной холдинговой компании за акции (доли в уставном капитале) ЭЗО, которые не были распределены между лицами, вступившими в прямое владение в соответствии с положениями действующего закона", - сказали в Минэке.

В соответствии с проектом постановления ведомства, размер компенсации определяется на основании количества акций (долей) экономически значимой организации, перешедших к ней.

По данным мониторинга экспертов Йельского университета, после введения санкций Россию покинуло более 1000 иностранных компаний. Еще 175 организаций приостановили инвестиции и свое развитие. Еще 154 организации не ушли из России, но прекратили свою деятельность или уже договорились о продаже бизнеса.