Минэнерго запросило у компаний данные о вывозе топлива

4 сентября. FINMARKET.RU - Минэнерго направило нефтегазовым компаниям просьбу о предоставлении информации об объемах производства и экспорта нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа (СУГ) "в рамках проработки вопроса об ограничении серого экспорта". Письмо было направлено 31 августа первым заместителем главы Минэнерго Павлом Сорокиным в адрес 70 компаний, пишет "Коммерсант" . В список рассылки попали как ключевые игроки отрасли - "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", ЛУКОЙЛ, СИБУР, НОВАТЭК, "Сургутнефтегаз", "Татнефть", ННК, ИНК, "Русснефть",- так и независимые НПЗ, в том числе и те, кто не производит товарную продукцию.

Согласно обращению Минэнерго, в срок до 6 сентября производители нефтепродуктов, в том числе и их дочерние (аффилированные) организации, должны предоставить информацию о производстве бензина и дизтоплива пятого класса за шесть месяцев 2023 года, а также объемы экспорта этих видов топлива и СУГ за этот период и 2022 год.

Кроме того, компаниям предлагается раскрыть объемы налоговых отчислений с 2020 года по середину 2023 года. В Минэнерго заявили "Ъ", что "серыйнаносит ущерб не только бюджету, но и всем потребителям нефтепродуктов в стране".