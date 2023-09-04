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04 сентября 2023 года 08:57
Минэнерго запросило у компаний данные о вывозе топлива
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Егор Алеев/ТАСС
4 сентября. FINMARKET.RU - Минэнерго направило нефтегазовым компаниям просьбу о предоставлении информации об объемах производства и экспорта нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа (СУГ) "в рамках проработки вопроса об ограничении серого экспорта". Письмо было направлено 31 августа первым заместителем главы Минэнерго Павлом Сорокиным в адрес 70 компаний, пишет "Коммерсант". В список рассылки попали как ключевые игроки отрасли - "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", ЛУКОЙЛ, СИБУР, НОВАТЭК, "Сургутнефтегаз", "Татнефть", ННК, ИНК, "Русснефть",- так и независимые НПЗ, в том числе и те, кто не производит товарную продукцию. Согласно обращению Минэнерго, в срок до 6 сентября производители нефтепродуктов, в том числе и их дочерние (аффилированные) организации, должны предоставить информацию о производстве бензина и дизтоплива пятого класса за шесть месяцев 2023 года, а также объемы экспорта этих видов топлива и СУГ за этот период и 2022 год. Кроме того, компаниям предлагается раскрыть объемы налоговых отчислений с 2020 года по середину 2023 года. В Минэнерго заявили "Ъ", что "серый экспорт наносит ущерб не только бюджету, но и всем потребителям нефтепродуктов в стране".
Опубликовано Финмаркет
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