Определены сроки выплаты накопительной части пенсий на 2024 год

1 сентября. FINMARKET.RU - Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила прогнозные сроки выплаты накопительной части пенсий на 2024 г., следует из протокола заседания, пишут "Ведомости" . Период, который используется для расчета ежемесячной накопительной пенсии, предлагается оставить на текущем уровне - 264 месяца (22 года), говорится в утвержденном кабмином законопроекте.

Срок выплаты пенсии определяется на основе данных Росстата о фактической продолжительности жизни мужчин и женщин, которые перешагнули за возрастной порог в 60 и 55 лет соответственно, а также ожидаемой продолжительности их жизни.

Тема о возможности использования прогнозных значений о продолжительности жизни вместо статданных неоднократно обсуждалась в 2018-2019 гг., говорится в письме министра труда и соцразвития Антона Котякова в правительство. Однако "по результатам проработки указанных вопросов, по оценке Соцфонда, в том числе основанной на сведениях индивидуального учета" такой переход "понизит точность устанавливаемого законом показателя", отмечает Котяков.

По мнению проректора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, со стороны государства "логично до конца переходного периода [пенсионной реформы] сохранять тот подход, который был раньше". То, что, ожидаемый период выплаты накопительной части пенсии не меняется, может быть связано с экономией средств, считает Сафонов. Объем накопительной части не пополняется, напомнил он, в связи с этим поправка на новые данные Росстата будет стоить дороже. Кроме того, добавил Сафонов, можно предположить, что "инвестиционный портрет" накопительной части пенсий изменился - размещения, сделанные до 2022 г., сейчас могли оказаться убыточными.