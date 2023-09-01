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01 сентября 2023 года 10:55
Разрешение для строительства бань и сараев на участке не понадобится
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Александр Алпаткин/ТАСС
1 сентября. FINMARKET.RU - Строить бани и сараи стало проще. С сентября вступает в силу постановление правительства, определяющее критерии вспомогательных построек, пишет "Российская газета". Ранее, пояснили в Росреестре, могли возникать вопросы, законно ли то или иное строение на дачном участке или на территории около частного жилого дома. В законе вопрос, требуется ли для той же бани разрешение на строительство и является ли она вспомогательным объектом по отношению к жилому дому, однозначно не решался. С сентября критерии вспомогательных построек установлены, и это исключает возможные риски для граждан по оспариванию третьими лицами законности строительства таких объектов без разрешения на строительство. Установлено несколько требований, которым должны соответствовать вспомогательные постройки. Во-первых, они могут быть высотой не более 20 метров и иметь не более трех этажей. Во-вторых, постройки должны соответствовать виду разрешенного использования земельного участка. То есть нельзя на участке, предназначенном для индивидуального жилстроительства, под видом вспомогательной постройки построить магазин, автосервис, ресторан или что-то подобное. В-третьих, требования к подобным постройкам предусматриваются градостроительным регламентом в составе правил землепользования и застройки. Этот регламент, в частности, предусматривает отступы от границ земельных участков, которые требуется соблюдать при строительстве. В-четвертых, ограничения по строительству таких объектов могут быть предусмотрены в связи с наличием каких-либо ограничений в зонах с особыми условиями использования территории (охранные, санитарно-защитные и иные зоны). Если сооружения отвечают этим критериям, их можно строить без получения разрешения на строительство.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, дача, участок, строительство
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