Разрешение для строительства бань и сараев на участке не понадобится

1 сентября. FINMARKET.RU - Строить бани и сараи стало проще. С сентября вступает в силу постановление правительства, определяющее критерии вспомогательных построек, пишет "Российская газета"

Ранее, пояснили в Росреестре, могли возникать вопросы, законно ли то или иное строение на дачном участке или на территории около частного жилого дома. В законе вопрос, требуется ли для той же бани разрешение наи является ли она вспомогательным объектом по отношению к жилому дому, однозначно не решался.

С сентября критерии вспомогательных построек установлены, и это исключает возможные риски для граждан по оспариванию третьими лицами законности строительства таких объектов без разрешения на строительство.

Установлено несколько требований, которым должны соответствовать вспомогательные постройки. Во-первых, они могут быть высотой не более 20 метров и иметь не более трех этажей.

Во-вторых, постройки должны соответствовать виду разрешенного использования земельного участка. То есть нельзя на участке, предназначенном для индивидуального жилстроительства, под видом вспомогательной постройки построить магазин, автосервис, ресторан или что-то подобное.

В-третьих, требования к подобным постройкам предусматриваются градостроительным регламентом в составе правил землепользования и застройки. Этот регламент, в частности, предусматривает отступы от границ земельных участков, которые требуется соблюдать при строительстве.

В-четвертых, ограничения по строительству таких объектов могут быть предусмотрены в связи с наличием каких-либо ограничений в зонах с особыми условиями использования территории (охранные, санитарно-защитные и иные зоны).

Если сооружения отвечают этим критериям, их можно строить без получения разрешения на строительство.