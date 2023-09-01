Счетная палата: энергоэффективность жилого фонда недостаточно эффективна

1 сентября. FINMARKET.RU - Счетная палата (СП) признала проводимую сейчас госполитику по повышению энергоэффективности жилого фонда недостаточно эффективной, пишет "Коммерсант"

Как следует из отчета, в стратегических документах нет конкретных целей по энергосбережению и сокращению выбросов в строительстве и ЖКХ. Более того, застройщики не сильно продвинулись в возведении домов повышенных классов энергоэффективности. СП предлагает ввести дополнительные стимулы как для девелоперов, так и для покупателей энергоэффективного жилья. Еще одна проблема - энергоэффективный капремонт домов тормозит отсутствие средств для механизма его поддержки и альтернатив.

СП предлагает Минстрою подготовить стимулы для застройщиков "высокоэнергоэффективных домов с почти нулевым энергопотреблением", а заодно и для покупателей такого жилья: например, "зеленое" проектное финансирование, налоговые льготы или "зеленая" ипотека. Также госаудиторы считают необходимым установить обязательные повышенные требования к энергоэффективности жилья, строящегося с использованием мер господдержки.