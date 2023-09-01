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01 сентября 2023 года 09:35

Счетная палата: энергоэффективность жилого фонда недостаточно эффективна

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Сергей Мальгавко/ТАСС
Сергей Мальгавко/ТАСС
1 сентября. FINMARKET.RU - Счетная палата (СП) признала проводимую сейчас госполитику по повышению энергоэффективности жилого фонда недостаточно эффективной, пишет "Коммерсант".

Как следует из отчета СП, в стратегических документах нет конкретных целей по энергосбережению и сокращению выбросов в строительстве и ЖКХ. Более того, застройщики не сильно продвинулись в возведении домов повышенных классов энергоэффективности. СП предлагает ввести дополнительные стимулы как для девелоперов, так и для покупателей энергоэффективного жилья. Еще одна проблема - энергоэффективный капремонт домов тормозит отсутствие средств для механизма его поддержки и альтернатив.

СП предлагает Минстрою подготовить стимулы для застройщиков "высокоэнергоэффективных домов с почти нулевым энергопотреблением", а заодно и для покупателей такого жилья: например, "зеленое" проектное финансирование, налоговые льготы или "зеленая" ипотека. Также госаудиторы считают необходимым установить обязательные повышенные требования к энергоэффективности жилья, строящегося с использованием мер господдержки.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  СП,  жилфонд,  энергоэффективность

 
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