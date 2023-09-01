Звонки с незарегистрированных SIM-карт будут блокировать

1 сентября. FINMARKET.RU - В России ужесточат контроль за незарегистрированными SIM-картами. Мобильных операторов обяжут не пропускать звонки с телефонов, которые не прошли верификацию в их базах данных и госсистемах, - например, в системе "Антифрод", созданной Роскомнадзором. Такой документ с поправками в закон "О связи" готовится к внесению в Госдуму вице-спикером Борисом Чернышовым. Об этом "Известиям" рассказал сам парламентарий.

"Исходящий звонок или сообщение от абонента с кодом "+7" будет проходить только от номеров, зарегистрированных в официальных базах операторов связи и принадлежащих физическим и юридическим лицам. То есть опасный звонок или сообщение не поступит на телефон потенциальной жертвы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как считает Чернышов, новые нормы необходимы для защиты граждан, которых продолжают обманывать мошенники, несмотря на уже все принятые государством меры и созданные системы контроля.

"По данным ЦБ, объем денежных потерь граждан от телефонного мошенничества в 2022 году составил 14,2 млрд рублей. Максимальная единовременно похищенная сумма достигла 500 млн рублей. Во II квартале 2023 года количество операций без согласий клиентов приблизилось к 279,7 тыс. - рост 28%", - сообщил депутат "Известиям".

По его словам, еще одним распространенным способом мошенничества стало использование так называемых серых SIM-карт, то есть не привязанных к действующему паспорту гражданина. Так, по оценкам экспертов, в России насчитывается от 2 млн до 7 млн таких SIM-карт.

В Роскомнадзоре и Минцифры "Известиям" сказали, что об инициативе им ничего не известно. При этом там отметили, что действующее законодательство уже предусматривает ряд мер, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством.

"Мы с Роскомнадзором также активно взаимодействуем с операторами связи и банковским сообществом по этому вопросу. Дополнительные усилия депутатов, которые направлены на предотвращение подобных мошеннических действий, безусловно, могут быть полезны. Но законопроект к нам не поступал", - сообщили в пресс-службе министерства.