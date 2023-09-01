До 2030 года затраты на нацпроект по развитию МСП могут превысить 700 млрд руб.

1 сентября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития и Корпорацияоценили затраты напо развитию малого и среднего бизнеса в 2024-2030 гг. в общей сложности в 713 млрд руб., следует из материалов, подготовленных к профильной стратегической сессии под председательством премьера Михаила Мишустина, пишут "Ведомости" . Заседание назначено на 5 сентября, на сессии должны представить новую концепцию поддержки МСП до 2030 г., обсуждения в профильных рабочих группах велись с весны 2023 г.

В следующем годумогут составить чуть менее 80 млрд руб., но предполагается, что ежегодно бюджет нацпроекта будет прирастать, следует из презентации. В 2030 г. поддержка обойдется уже в 124 млрд руб.

Для качественных изменений малого бизнеса меры поддержки должны быть более сконцентрированными, говорил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правкомиссии по развитию МСП 29 мая.

Согласно презентации Минэкономразвития, ресурсы предлагается сфокусировать на четырех блоках: "Начинающие", "Растущие", "Приоритетные отрасли", МСП+. Помимо универсальных мер для каждого направления предлагается предусмотреть особые виды поддержки.

Представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова (курируетМСП) сообщил "Ведомостям", что в настоящий момент ключевые параметры и мероприятия обновленного нацпроекта проходят финальные обсуждения.

Решетников ранее выделял четыре аналогичных приоритетных блока поддержки.

Основные денежные меры действующего нацпроекта - программа льготного кредитования - 1764 (ставка по займам не превышает уровень ключевой + 2,75%, но не более 10,25%), а также на инвестцели по ставке 2,5-4%, гранты на создание бизнеса, зонтичные поручительства Корпорации МСП, квота в 25% для госкомпаний по обязательным закупкам у малого бизнеса. В целом эти меры предназначены для всех - без отраслевых предпочтений. Как уточнил близкий к правительству источник, эти инструменты планируется сохранить, однако сфокусировать на наиболее результативных компаниях.