Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

31 августа. FINMARKET.RU - С 1 сентября россиян ждут значимые изменения в здравоохранении и образовании. Правила оказания платных медицинских услуг ужесточатся. В школы вернутся серебряные медали и трудовое воспитание, а также появится "золотой стандарт" обучения. Подробнее об этих и других новшествах пишут "Известия".

С начала сентября в России ужесточатся требования к оказанию платных медицинских услуг. Теперь медучреждения будут обязаны предоставлять их по стандартам и клиническим рекомендациям, а пациентам договор с больницей разрешат подписать дистанционно. Правил оформления самого документа тоже прибавится: клиники больше не смогут добавить дополнительные услуги, не предупредив пациента, — для этого придется составить новый договор и перечислить все пункты.

Кроме того, исчезнут некоторые неточности и коллизии предыдущих нормативных актов. К примеру, анонимную помощь действительно можно будет получить анонимно, хотя раньше на практике в договорах указывались паспортные данные пациента.

За некоторые виды помощи, которые выходят за рамки ОМС, в государственных учреждениях и частных клиниках, которые работают по ОМС, придется доплатить, например чтобы получить определенные лекарства или попросить индивидуальный пост медсестринского наблюдения, если для этого нет показаний. Однако, по словам экспертов, таких случаев будет немного, так как большинство необходимых услуг и препаратов входит в программу государственных гарантий.

Некоторые рецептурные лекарства с начала осени будут отпускаться в аптеках по-новому: фармацевту придется вводить в единую систему мониторинга номер, серию и дату рецепта. Как разъяснил Росздравнадзор, правила касаются только препаратов строгого учета, льготных, а также реализуемых дистанционно. Остальные лекарства будут продавать, как обычно.

Минздрав добавил, что «новые требования, по сути, являются техническими», затронут в основном сотрудников аптек и не приведут к дефициту лекарств. По информации ведомства, сведения будут поступать из кассы в систему мониторинга автоматически, то есть от фармацевтов не потребуется дополнительных действий, хотя некоторые эксперты отмечали, что аптека станет выдавать на каждый такой препарат отдельный чек, что может замедлить процесс покупки.

Учеников российских школ с 1 сентября ждет сразу несколько важных нововведений. Во-первых, во всех регионах появится "золотой стандарт" образования, то есть единая база знаний для всех. Учреждения по-прежнему смогут сами определять программу обучения и учебные пособия, но уже в рамках утвержденных требований. Согласно внесенным изменениям, 157 часов будет отведено на изучение русского языка и литературы. Минпросвещения решило вернуть некоторые литературные произведения, которые проходили в советское время, например "Тихий Дон" Михаила Шолохова. Введут и новые предметы, среди них — практический курс "Вероятность и статистика" для 7–11-х классов.

Во-вторых, школьникам снова будут выдавать серебряные медали, то есть медали «За особые успехи в обучении» II степени. Для их получения допустимы две «четверки» в аттестате, остальные предметы нужно сдать «на отлично».

В-третьих, с сентября в российских школах снова появится и трудовое воспитание. Речь идет прежде всего о дежурствах по классу и школе и работе на пришкольных территориях.

Кроме того, с начала учебного года старшеклассники начнут изучать историю России по новым учебникам, которые включают главы об СВО, "Крымской весне" и дополнительный раздел, посвященный Великой Отечественной войне. Предусматривается и начальная военная подготовка — она будет проходить на уроках ОБЖ, которые еще через год получат название "Основы безопасности и защиты Родины". Также с сентября дети смогут переходить в другую школу в любое время года по своей инициативе или инициативе родителей, а заявление на ЕГЭ и ОГЭ можно будет подать онлайн.

С 1 сентября родители детей-инвалидов получат возможность накапливать дополнительные оплачиваемые выходные дни до 24 подряд в течение одного календарного года. Сейчас по закону один из родителей может рассчитывать на четыре таких выходных в месяц, то есть 48 в год. Новые поправки позволят комбинировать: например, полгода брать четыре дня в месяц, а на другие полгода оформить 24-дневный отпуск, поясняет Минтруд.

С работодателем всё согласовывается, как обычно: нужно заранее договориться о днях своего отсутствия и написать заявление. Ведомство напоминает, что один родитель может полностью использовать все выходные или разделить их с супругом.

Новые требования ждут и автомобилистов. С сентября сотрудники ГИБДД вправе штрафовать водителей за неисправную систему ABS (антиблокировочная тормозная система). При этом если на машине она изначально не установлена, то никаких санкций не последует. Инспекторы в первую очередь будут проверять световой индикатор на приборной панели — он сообщает о проблемах.

Также автомобилистов впервые начнут штрафовать за летние шины зимой и зимние летом. В межсезонье их проверять не будут, только с декабря по февраль и с июня по август.

Еще одно заметное изменение — ограничения на размещения предметов на лобовом стекле со стороны водителя. С сентября нельзя будет загораживать обзор, к примеру, дополнительными покрытиями, навигаторами и видеорегистраторами. Автомобилистам следует позаботиться о том, чтобы расположить их дальше, иначе тоже можно получить штраф.

С начала осени вступят в силу новые правила путешествий в поездах дальнего следования, в том числе разрешится давний спор между пассажирами верхних и нижних полок. Теперь с верхнего места на нижнее можно спускаться трижды в день: на полчаса утром и вечером и на час в обед.

Будет и еще несколько нововведений. Во-первых, пассажиров, которые отказались проходить досмотр на вокзале или станции, не допустят в вагон. Во-вторых, если у паспорта или свидетельства о рождении заканчивается срок действия, то при покупке билета их можно использовать еще 90 дней. В-третьих, в поезде запретят играть на музыкальных инструментах, а мелких собак без клетки можно будет перевозить только по правилам для крупных, то есть на полу отдельного купе, в намордниках, с поводком и под контролем владельца.

С 1 сентября вступают в силу новые правила работы в такси. Теперь водителям будет запрещено трудиться больше 12 часов в сутки и больше 40 часов в неделю. Кроме того, к перевозке пассажиров не допустят с непогашенной или неснятой судимостью за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство, грабеж, разбой и прочее. Не смогут таксовать и шоферы, которых лишали прав или арестовывали за нарушение ПДД более одного раза в год и у которых есть три и более неоплаченных штрафа за несоблюдение дорожных правил.

Появятся и региональные ограничения. Работать в такси можно будет только в пределах региона, в котором водителю выдали разрешение на перевозку пассажиров.

Агрегаторы такси официально назвали «службой заказа легкового такси». Теперь они будут нести ответственность за передачу заказов шоферам, которые не соответствуют требованиям, в том числе в случае ДТП.

Помимо этого автомобили такси начнут окрашивать в желтый цвет и оснащать «шашечками» и сигнальным оранжевым фонарем на крыше не только в Москве и Подмосковье, где эти правила действуют с 2017 года, но и в других регионах России.