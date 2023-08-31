За 10 лет объем размещения акций российских компаний снизился в 5 раз

31 августа. FINMARKET.RU - За последние 10 лет объем сделок первичного и вторичного публичногоакций (IPO и SPO соответственно) российских компаний снизился в 4,6 раза, говорится в записке сотрудников РАНХиГС Александра Абрамова, Андрея Косырева и Марии Черновой, пишут "Ведомости" . Если в 2004-2013 гг. общий размер таких сделок составил $110,5 млрд, то с 2014 г. до августа 2023 г. - лишь $23,9 млрд. С 1996 г. по настоящее время весь объем сделок IPO/SPO с акциями российских компаний составил $135,8 млрд.

Сотрудники РАНХиГС выделили несколько трендов российского рынка IPO и SPO. Первый - существенное снижение активности государства в проведении приватизационных сделок с акциями. Доля таких сделок в общем объеме публичных размещений сократилась с 43,3% в 1996-2003 гг. и 41,8% в 2004-2013 гг. до 21,6% за последние 10 лет, следует из расчетов.

Другой тренд, который выделяют авторы записки, - рост сделок публичного размещения акций на российских биржах: с 2% в 1996-2003 гг. до 46,2% в следующем десятилетии и 58,9% в 2014-2023 гг. Это говорит о значительном потенциале отечественных бирж в привлечении инвестиций даже в условиях санкций и ухода с рынка иностранных портфельных инвесторов, пишут авторы.

Эксперты обратили внимание на существенное сокращение первичных размещений на бирже и сделок с привлечением капитала. В 1996-2003 гг. доля сделок с привлечением капитала составляла 67,9%, а на перепродажу акций их прежними владельцами приходилось 32,1%. В 2014-2023 гг. соотношение поменялось на 60/40 в пользу перепродажи. Одновременно с этим доля IPO по отношению к SPO снизилась со 100% в 1996-2003 гг. до 66,3 и 51,1% в два следующих десятилетия соответственно. Это говорит о проблемах с выходом на биржевой рынок новых эмитентов, пишут авторы.

Основными причинами сокращения объема сделок IPO/SPO сотрудники РАНХиГС видят долгосрочное снижение цен на нефть после кризиса 2008 г., отток иностранных инвестиций, а также усложнение выхода на биржу в условиях роста рисков финансовых рынков.

Сотрудники РАНХиГС предлагают ряд мер, направленных на стимулирование рынка публичного размещения акций. Поможет среди прочего активизация государства в сфере приватизации пакетов акций крупных публичных компаний, полагают эксперты. Также эксперты академии предлагают стимулировать увеличение доли вложений вв портфелях НПФ, паевых инвестиционных фондов и частных инвесторов, а также привлекать нерезидентов из дружественных стран для повышения ликвидности российского биржевого рынка. Аналогичное мнение высказали и некоторые другие опрошенные эксперты.

Абрамов, Косырев и Чернова предлагают предоставить налоговые льготы покупателям акций компаний, впервые выходящих на биржи.