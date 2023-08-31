Рост цен на вторичное жилье в августе ускорился

31 августа. FINMARKET.RU - Рост цен на жилье в августе ускорился. Об этом сообщают эксперты Циан.Аналитики, исследовавшие ситуацию на вторичном рынке крупных городов России, пишет "Российская газета"

Средняя цена квадратного метра за месяц поднялась на 1,5%. Такой динамики не было уже больше года. Последний раз резкий скачок цен был в марте 2022 года, когда "квадрат" подорожал за месяц на 2,9%. В среднем же за последний год цены росли примерно на 1% ежемесячно. По сравнению с августом 2022 года цены сейчас выше на 7%.

При этом массового изменения ценников в большую сторону в нынешнем августе не было - рост средней цены связан с "вымыванием" дешевых квартир из-за повышенного спроса (сейчас покупатели, получившие одобрение ипотеки до повышения ключевой ставки, пытаются успеть купить жилье на старых условиях).

Сильнее всего вторичка подорожала в Челябинске и Тольятти (на 3,6%), Казани (на 3,2%) и Махачкале (на 2,9%). В Москве рост цен ускорился - за месяц они увеличились сразу на 1,7%. В Санкт-Петербурге отмечается рост на 1,2%.

Как отметил руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов, в 1-м полугодии квартиры в готовых домах часто были более привлекательным вариантом по сравнению с новостройками. Но после адаптации рынка к новым условиям стоит ждать смещения спроса в сегмент новостроек.

"Разрыв между ставками на первичном и вторичном рынках увеличится - теперь потенциальный покупатель будет выбирать между 6-8% в льготных ипотечных программах на новостройки и 13-14% в кредитах на жилье в готовых домах, - поясняет Попов. - Рост цен на фоне подорожания ипотечных платежей прекратится, а в сегменте недавно сданных домов, где конкуренция с первичным рынком наиболее высока, цены могут немного снизиться".