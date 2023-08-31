В Кремле не одобрили ограничение закупок госкомпаниями иностранной продукции

31 августа. FINMARKET.RU - Очередные попытки правительства ввести для госкомпанийи запреты на закупку импорта не нашли поддержки в Государственно-правовом управлении (ГПУ) президента, пишет "Коммерсант" . Предложения Минфина сделать это со ссылкой на их социальные функции признаны несостоятельными - деятельность госАО свести к некоммерческой затруднительно.

ГПУ констатирует, что в предложенном виде поправки противоречат нормам ВТО. Хотя возможности этого института сейчас ограничены, а российский протекционизм укрепился на почве санкций и потребности в импортозамещении, отказываться от международных обязательств в ГПУ не советуют.

Вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров поручил Минфину, Минпромторгу, Минэкономики, ФАС и Казначейству доработать законопроект, нацеленный на унификацию правил применения нацрежима в госзакупках (по 44-ФЗ) и закупках госкомпаний (по 223-ФЗ) в связи с замечаниями ГПУ. Переписанный проект нужно внести в правительство до 25 октября.

Речь идет о проекте Минфина, который предлагает два варианта обоснования преференций для российских поставщиков в рамках закона о закупках госкомпаний (223-ФЗ), формально разрешенные соглашением ВТО.

Механизм ограничений импорта также стал предметом критики ГПУ. Для введения запрета на закупку того или иного товара правительство должно принять постановление с перечнем всех государств (за исключением стран Евразийского экономического союза), чьи товары планируется запретить. Это, предупреждают в ГПУ, может лишь усложнить для заказчиковроссийской продукции в силу "многочисленности" актов правительства о запретах.