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31 августа 2023 года 09:50
В Кремле не одобрили ограничение закупок госкомпаниями иностранной продукции
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Владимир Гердо/ТАСС
31 августа. FINMARKET.RU - Очередные попытки правительства ввести для госкомпаний ограничения и запреты на закупку импорта не нашли поддержки в Государственно-правовом управлении (ГПУ) президента, пишет "Коммерсант". Предложения Минфина сделать это со ссылкой на их социальные функции признаны несостоятельными - деятельность госАО свести к некоммерческой затруднительно. ГПУ констатирует, что в предложенном виде поправки противоречат нормам ВТО. Хотя возможности этого института сейчас ограничены, а российский протекционизм укрепился на почве санкций и потребности в импортозамещении, отказываться от международных обязательств в ГПУ не советуют. Вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров поручил Минфину, Минпромторгу, Минэкономики, ФАС и Казначейству доработать законопроект, нацеленный на унификацию правил применения нацрежима в госзакупках (по 44-ФЗ) и закупках госкомпаний (по 223-ФЗ) в связи с замечаниями ГПУ. Переписанный проект нужно внести в правительство до 25 октября. Речь идет о проекте Минфина, который предлагает два варианта обоснования преференций для российских поставщиков в рамках закона о закупках госкомпаний (223-ФЗ), формально разрешенные соглашением ВТО. Механизм ограничений импорта также стал предметом критики ГПУ. Для введения запрета на закупку того или иного товара правительство должно принять постановление с перечнем всех государств (за исключением стран Евразийского экономического союза), чьи товары планируется запретить. Это, предупреждают в ГПУ, может лишь усложнить для заказчиков закупки российской продукции в силу "многочисленности" актов правительства о запретах.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, госкомпании, закупки, ограничения
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