Выдачи ипотеки в этом году пробьют исторический максимум

31 августа. FINMARKET.RU - К концу 2023 года банки могут выдать россиянам ипотечных кредитов на рекордные 6,5 трлн рублей. Об этом говорится в прогнозе рейтингового агентства НКР, пишут "Известия" . Это на 20% больше предыдущего максимума 2021 г., когда жилищных ссуд выдали на 5,7 трлн, и на 40% выше показателей 2022 г. - 4,8 трлн рублей.

Как уточнили в НКР, в первой половине этого года банки выдали 825 тыс. ипотек на 3,05 трлн рублей. , уточнили в НКР. При этом введенные ЦБ надбавки для кредитов с первоначальным взносом менее 30% лишь умеренно сократили спрос, поскольку в июне и в июле их было выдано на 627 млрд и 657 млрд рублей соответственно. Оба показателя - рекордные для соответствующих месяцев.

В августе или сентябре средний чек по кредиту на жилье может впервые превысить 4 млн рублей. Предыдущий рекорд в 3,95 млн был установлен в декабре 2022 года.