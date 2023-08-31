Допрасходы бизнеса и государства из-за роста ставки могут составить 100-150 млрд руб. в месяц

31 августа. FINMARKET.RU - Дополнительныебизнеса и государства на обслуживание долга (кредиты и облигации) составят в среднем 100-150 млрд руб. в месяц на фоне повышения ключевой ставки до 12%, оценили опрошенные "Ведомостями" аналитики.

Рост ключевой ставки на 3,5% - с 8,5 до 12% - увеличит расходы государства и нефинансовых компаний на порядка 100 млрд руб. в месяц, оценил директор группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Прежде всего за счет роста платежей по займам с плавающими ставками, а также из-за рефинансирования подошедшего к погашению долга, пояснил он. По словам Куликова, из этой суммы более 80% прироста процентных расходов приходится на долг компаний, остальное - на государство.

Как полагает экономист, автор Telegram-канала Spydell finance Павел Рябов, допплатежи по займам с плавающей ставкой после роста ключевой до 12% составят примерно 100 млрд руб. для бизнеса и 30-35 млрд руб. - для государства. Кроме того, рефинансирование кредитов и взятие новых потребует еще до 15 млрд руб. в месяц избыточных процентных расходов, добавил он.

Рябов не исключает, что допрасходы могут быть и выше - 150-175 млрд руб. в месяц, если учитывать план погашений кредитов по фиксированным ставкам (т. е.будет рефинансировать займы по более высокому уровню). Однако конечный результат будет зависеть от сроков удержания ключевой на текущем уровне.

Что касается госдолга, то Минфин оперирует в условиях складывающейся конъюнктуры, подстраиваясь под нее, отметил представитель министерства. "При этом в долгосрочной перспективе мы ожидаем нормализацию денежно-кредитной политики Банка России, что позволит сэкономить на расходах на обслуживание долговых инструментов в будущие периоды", - сообщили в Минфине.

Рост ставки отрицательно повлияет на результаты компаний, считает председатель комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павел Самиев. Он объяснил, что при высокой доле процентных расходов компаниям придется рефинансировать существующие кредиты по гораздо более высокой ставке, что негативно скажется не только на их результате, но и на финансовом состоянии. Также эксперт заметил, что не стоит ожидать бурной динамики выдачи новых кредитов МСП, как это было в 2022 г. и начале 2023 г. В 1-м полугодии прирост портфеля кредитов малого и среднего бизнеса составил 33,4% в годовом выражении. По итогам года он составит 5-10%, считает эксперт.