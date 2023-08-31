В июле рост ВВП РФ составил 5,0%, за 7 месяцев - 2,1%

31 августа. FINMARKET.RU - РостРФ в июле 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 5,0% в годовом сравнении после повышения на 5,7% в июне, на 5,8% в мае, на 3,6% в апреле, снижения на 0,7% в марте, спада на 2,6% в феврале и на 2,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

В целом за январь-июль 2023 года министерство оценило рост экономики на 2,1%.

С исключением сезонного фактора, по расчетам министерства, рост ВВП РФ в июле ускорился до 0,5% с 0,1% в июне.

"По оценке Минэкономразвития России, в июле 2023 г. рост ВВП с исключением сезонного фактора ускорился до 0,5% м/м после роста на 0,1% м/м месяцем ранее. В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 5,0% г/г (5,7% г/г в июне), а уровень двухлетней давности на 0,8% (0,3% в июне). В целом за 7 месяцев 2023 г. ВВП вырос на 2,1% г/г (1,6% г/г за 1-е полугодие 2023 г.)", - говорится в докладе министерства.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля предполагает рост экономики РФ в 2023 году на 1,2%, но уже и президент, и премьер-министр, и глава Минэкономразвития заявляли, что рост может превысить 2% (министерство уточнит прогноз в ближайшие дни).

Министр финансов Антон Силуанов недавно заявил, что рост ВВП РФ в 2023 году может превысить и 2,5%.

Банк России 21 июля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 1,5-2,5% вместо роста 0,5-2,0% в апрельской версии. В 3-м квартале 2023 года ЦБ ожидает рост на 3,6% в годовом выражении, в 4-м квартале - рост на 1,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,1%.