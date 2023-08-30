Продавцов могут обязать извещать МВД о продаже машины

30 августа. FINMARKET.RU - Общественники обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой изменить правила регистрации транспортных средств. Они отмечают, что в нынешних нормах есть лазейки, которыми пользуются недобросовестные автомобилисты, чтобы не платить транспортный налог, не получать штрафы с камер и не покупать полисы ОСАГО. Эксперты и юристы неоднозначно оценили эти инициативы, пишут "Известия".

Национальный автомобильный союз (НАС) просит МВДизменить правила регистрации транспортных средств, обязав продавцов автомобилей информировать о сделке сотрудников Госавтоинспекции. Соответствующее письмо, на которое ссылается газета, главе ведомства Владимиру Колокольцеву направил президент НАС Антон Шапарин.

В своем обращении он отмечает, что действующее законодательство обязывает покупателя поставить автомобиль на учет в течение 10 суток с даты покупки. Нарушение этих требований, согласно ст. 19.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 1,5–2 тыс. рублей. При этом, подчеркивает Шапарин, срок давности привлечения к ответственности за данное нарушение составляет два месяца.

"Транспортное средство может сменить собственника в течение десятидневного периода для постановки транспортного средства на государственный регистрационный учет. При этом отсчет данного периода начинается с указанной в договоре купли-продажи даты. Таким образом, если транспортное средство будет еще раз перепродано, то привлечь к ответственности его собственника по ст. 19.22 КоАП РФ не представляется возможным, поскольку обязанность по регистрации транспортного средства не выполнил предыдущий собственник. Если реальный собственник сменит шесть договоров купли-продажи, то "промежуточный" даже не сможет быть привлечен к ответственности", — говорится в письме НАС.

"Такиемогут не иметь полиса ОСАГО, штрафы с камер фото-видеофиксации нарушений ПДД не приходят реальному собственнику транспортного средства. Фактические владельцы и водители таких машин, находясь, по сути, вне правового поля, могут не исполнять и другие требования законодательства. Например, использовать эти автомобили для совершения преступлений", — заявил "Известиям" Антон Шапарин.

Он рассказал, что проведенный НАС анализ объявлений на одном из популярных интернет-ресурсов по продаже автомобилей показал, что около 15% машин, выставленных на торги, не стоят на учете в Госавтоинспекции. При этом примерно из 10 тыс. таких ТС только 134 авто непригодны для дальнейшей эксплуатации (битые и разукомплектованные модели). Объявления о продаже таких машин размещают как физические лица, так называемые перекупщики, которые не регистрируют на себя эти ТС, чтобы не платить транспортный налог, так и юрлица — автосалоны. Последние выставляют такие автомобили по договору комиссии, чтобы не подпадать под действия закона "О защите прав потребителей" и таким образом в дальнейшем нести ответственность за проданный товар, отмечает Антон Шапарин.

"Это наносит прямой ущерб региональным бюджетам, которые в данном случае недополучают транспортный налог», — отмечает он в своем обращении к главе МВД РФ.

По мнению Шапарина, исправить ситуацию можно, изменив правила регистрации транспортных средств, а также внеся поправки в ст. 19.22 КоАП. В частности, он предлагает МВД "рассмотреть возможность введения требований к продавцу об обязательном уведомлении органов ГИБДД о факте продажи транспортного средства", а также установления запрета "на совершение регистрационных действий с транспортными средствами новым собственникам, не зарегистрированными в установленном порядке". В этом случае любому перекупщику, физическому или юридическому лицу придется ставить ТС на учет, поскольку в противном случае конечный покупатель машины впоследствии не сможет зарегистрировать ее на свое имя.

"Что касается изменений в КоАП, то здесь необходимо увеличить срок давность привлечения к ответственности за нарушения правил регистрации ТС, а также выписать штраф водителю, управляющему незарегистрированной машиной, вне зависимо от того, кто не поставил ее на учет в ГИБДД", — считает президент НАС.