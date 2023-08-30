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30 августа 2023 года 09:39
Профсоюзы предложили изменить методику расчета больничных
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Александр Рюмин/ТАСС
30 августа. FINMARKET.RU - Методику расчета больничных могут изменить. Профсоюзы предложили вернуться к расчету пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством исходя из средней зарплаты за последний год, а не за два, как сейчас, сообщает "Российская газета". Так размер больничного будет выше, считают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Обращение направили председателю Фонда пенсионного и социального страхования Сергею Чиркову. Эксперты ФНПР отмечают, что пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам являются единственными видами пособий, которые учитывают размеры заработной платы за последние два года. В то время как остальные виды выплат, включая социально-страховые, рассчитываются за период не более одного года. В ФНПР напоминают, что действующая сегодня методика позиционировалась как временная норма оптимизации расходов и обеспечения сбалансированности бюджета Фонда социального страхования. В то же время принятые правительством меры обеспечили сбалансированность финансовых ресурсов и обязательств Фонда соцстраха, и уже в 2011 году его бюджет был исполнен с профицитом. Даже в условиях пандемии COVID-19 фонд сохранил финансовую устойчивость. Проект же основных характеристик бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонда) на 2024 год подтвердил тенденцию к стабильности системы на плановый период 2025 и 2026 годов. Потому ФНПР предлагает отказаться от дальнейшего применения действующей методики, учитывая ее отрицательное влияние на социально-экономическое положение наемных работников, и считает необходимым провести открытое обсуждение со всеми сторонами социального партнерства для выработки приемлемого решения. "Российская газета" направила запрос в Минтруд России с просьбой прокомментировать позицию профсоюзов. В министерстве отметили, что с позицией профсоюзов знакомы, подобные инициативы поступали и ранее, а детальная позиция минтруда пока прорабатывается. Как известно, болеть с материальной точки зрения не выгодно. Ситуации бывают разные, но многие работники сегодня, памятуя о снижении месячного заработка при оформлении больничного, предпочитают переносить болезни на ногах. Для работодателей это спорная ситуация, пишет "РГ".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, больничный, профсоюзы, мнение
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