Профсоюзы предложили изменить методику расчета больничных

30 августа. FINMARKET.RU - Методику расчета больничных могут изменить.предложили вернуться к расчету пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством исходя из средней зарплаты за последний год, а не за два, как сейчас, сообщает "Российская газета". Так размер больничного будет выше, считают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Обращение направили председателю Фонда пенсионного и социального страхования Сергею Чиркову.

Эксперты ФНПР отмечают, что пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам являются единственными видами пособий, которые учитывают размеры заработной платы за последние два года. В то время как остальные виды выплат, включая социально-страховые, рассчитываются за период не более одного года.

В ФНПР напоминают, что действующая сегодня методика позиционировалась как временная норма оптимизации расходов и обеспечения сбалансированности бюджета Фонда социального страхования. В то же время принятые правительством меры обеспечили сбалансированность финансовых ресурсов и обязательств Фонда соцстраха, и уже в 2011 году его бюджет был исполнен с профицитом. Даже в условиях пандемии COVID-19 фонд сохранил финансовую устойчивость. Проект же основных характеристик бюджета Фонда пенсионного и социального страхования(Соцфонда) на 2024 год подтвердил тенденцию к стабильности системы на плановый период 2025 и 2026 годов.

Потому ФНПР предлагает отказаться от дальнейшего применения действующей методики, учитывая ее отрицательное влияние на социально-экономическое положение наемных работников, и считает необходимым провести открытое обсуждение со всеми сторонами социального партнерства для выработки приемлемого решения.

"Российская газета" направила запрос в Минтруд России с просьбой прокомментировать позицию профсоюзов. В министерстве отметили, что с позицией профсоюзов знакомы, подобные инициативы поступали и ранее, а детальная позиция минтруда пока прорабатывается.

Как известно, болеть с материальной точки зрения не выгодно. Ситуации бывают разные, но многие работники сегодня, памятуя о снижении месячного заработка при оформлении больничного, предпочитают переносить болезни на ногах. Для работодателей это спорная ситуация, пишет "РГ".