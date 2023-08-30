До экономики в 1-м полугодии не дошло 1,6 трлн руб. из бюджета

30 августа. FINMARKET.RU - До экономики в первом полугодии не дошло 1,6 трлн бюджетных средств, пишут "Известия". Несмотря на крупное авансирование госконтрактов в начале года, существенные средства "оседают» на казначейских счетах, поясняется в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике, который изучило издание. В Минфине пояснили: это авансовые субсидии и зарезервированные средства по госконтрактам, которые расходуются в соответствии со сметами и планами финансирования в течение года. Компании еще успеют пустить средства в работу, отметили в бизнес-объединениях. Пока же деньги на счетах в казначействе не способствуют экономическому росту, но и не разгоняют инфляцию.

"1,6 трлн рублей — это авансовые субсидии и зарезервированные средства по госконтрактам, которые в установленном российским бюджетным законодательством порядке доводятся до главных получателей средств федерального бюджета в полном объеме и расходуются в соответствии со сметами и планами финансирования в течение года", — заявили "Известиям" в Минфине.

В ведомстве подчеркнули, что в связи с этим считают некорректным утверждение ЦБ об "осевших" средствах бюджетополучателей в размере 1,6 трлн рублей.

Во втором полугодии масштабного негативного эффекта от недоведения до экономики 1,6 трлн, скорее всего, не будет, поскольку инвестпрограммы планируются минимум на год вперед, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Авансированные средства будут вводиться в экономику в соответствии с этими проектами, возможно, в течение двух-трех лет — за время реализации проекта бизнес успеет их потратить. По ее словам, отсутствие таких денег в экономике сегодня положительно влияет на сдерживание инфляции, а на рост ВВП — пока нет.