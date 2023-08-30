Россияне поменяли потребительские привычки

30 августа. FINMARKET.RU - Кризис вынудил россиян поменять потребительские привычки. Если раньше они чаще покупали продукты в упаковках средних размеров, то теперь - либо в очень маленьких, либо в очень больших, пишет "Коммерсантъ".

Переход к таким крайностям вызван желанием сэкономить. Товары в небольшой фасовке позволяют не переплачивать за объем, который сразу не используется. А покупки крупного объема оказываются выгоднее при пересчете стоимости на килограмм или литр.

Из-за продолжающегося роста цен ритейлерам, впрочем, вряд ли удастся долго удерживать спрос покупателей за счет продукции в мелкой упаковке, им все равно придется наращивать объемы промо, считает ряд экспертов. Но в сетях доля скидок в некоторых категориях и так высока, отметил директор "Яков и партнеры" Олег Шендерюк. Скорей всего, ритейлерам придется увеличивать долю продукции под собственными товарными марками, что позволяет им оптимизировать цены на полках. Это также актуально на фоне ухода с российского рынка некоторых зарубежных брендов и сохраняющихся проблем с логистикой при импорте, добавляет Шендерюк. Он также ждет увеличения из-за кризиса доли числа покупателей в дискаунтерах, которая уже сейчас достигает 55%.