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30 августа 2023 года 08:50
В Госдуме предлагают обнулить НДС для морских круизов
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
30 августа. FINMARKET.RU - Депутаты предлагают установить нулевой НДС для круизов по Черному морю. Документ планируется внести в парламент в осеннюю сессию Госдумы, которая начнется 5 сентября, сообщают "Ведомости". Мнения экспертов относительно эффективности инициативы разошлись - одни считают ее хорошим подспорьем для отрасли, другие уверены, что сам этот сегмент туризма находится в плачевном состоянии и преференции никак на него не повлияют. При этом круизный туризм второй год подряд демонстрирует рост - в первую очередь за счет того, что в этом году емкость отреставрированных судов увеличилась на 10%, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Кроме того, программа кэшбэка привела в этот сегмент новых путешественников. "Предложение отмены НДС сегодня реализовано для отелей и туроператоров, работающих по общей системе налогообложения. Это позволяет им сдерживать рост цен. Если говорить о морских или речных путешествиях, то это тоже может пойти на пользу - налоговые преференции очень важны для туротрасли", - считает Горин. Но сегодня для круизов по морю недостаточно больших судов, поэтому одновременно необходимо строить и их, чтобы увеличивать предложение на рынке.
Опубликовано Финмаркет
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