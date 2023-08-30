В Госдуме предлагают обнулить НДС для морских круизов

30 августа. FINMARKET.RU - Депутаты предлагают установить нулевойдля круизов по Черному морю. Документ планируется внести в парламент в осеннюю сессию Госдумы, которая начнется 5 сентября, сообщают "Ведомости".

Мнения экспертов относительно эффективности инициативы разошлись - одни считают ее хорошим подспорьем для отрасли, другие уверены, что сам этот сегмент туризма находится в плачевном состоянии и преференции никак на него не повлияют. При этом круизный туризм второй год подряд демонстрирует рост - в первую очередь за счет того, что в этом году емкость отреставрированных судов увеличилась на 10%, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Кроме того, программа кэшбэка привела в этот сегмент новых путешественников.

"Предложение отмены НДС сегодня реализовано для отелей и туроператоров, работающих по общей системе налогообложения. Это позволяет им сдерживать рост цен. Если говорить о морских или речных путешествиях, то это тоже может пойти на пользу - налоговые преференции очень важны для туротрасли", - считает Горин. Но сегодня для круизов по морю недостаточно больших судов, поэтому одновременно необходимо строить и их, чтобы увеличивать предложение на рынке.