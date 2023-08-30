Кабмин поддержал самозапрет граждан на выдачу им кредитов

30 августа. FINMARKET.RU - Кабмин поддержалграждан на выдачу им кредитов, авторы законопроекта считают, что это должно сократить случаи мошенничества, пишут "Ведомости".

Правительство на комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) поддержало инициативу депутатов, которая разрешает установление гражданами добровольного самостоятельного запрета на выдачу кредитов, сообщили «Ведомостям» два знакомых с ходом заседания источника. КЗД рассмотрела документ 28 августа, следует из повестки к заседанию. Законопроект разработан с целью предупреждения практик мошенничества. В Госдуму его внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по финрынкам и банкам Анатолием Аксаковым в апреле этого года. Авторы предложили внести поправки в законы "О кредитных историях" и "О потребительском кредите (займе)".

Согласно документу, физлицо сможет устанавливать запрет на заключение с ним договоров потребительского займа с банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Для этого депутаты предлагают дать право гражданам подать во все квалифицированные бюро кредитных историй заявление через единый портал госуслуг, а также запросить информацию о наличии в его кредитной истории сведений о таком ограничении. Предполагается, что к заявлению нужно будет прикрепить данные СНИЛСа (единственный документ, который не меняется в течение жизни). Сведения о запрете, по предложению авторов, могли бы храниться в кредитных историях. Снять запрет можно будет по прошествии определенного времени (например, через день после установления ограничения). В пояснительной записке уточняется, что такой "период охлаждения" позволит исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением кредитного договора.

Законопроект также вносит обязанность для кредитных организаций и МФО до заключения договора запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии такого запрета. Если же он есть, то организация должна будет отказать в выдаче кредита.