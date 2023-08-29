В РФ предлагают разрешить выплату зарплат при блокировке счета

29 августа. FINMARKET.RU - Приостановление операций по счету не должно касаться выплат зарплат работникам. Такой проект поправок в Налоговый кодекс (НК) разработал вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков. Документ направлен на отзыв в правительство, пишут "Ведомости" . Депутат предлагает внести изменения в ст. 76 НК (приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей).

Депутат предлагает прописать исключение для осуществления операций по счету в случае его блокировки - в частности, сделать приоритет в очередности исполнения обязательств для выплат зарплат работникам. Кроме того, законопроектом предлагается разрешить исполнение обязательств по договорам, заключенным до приостановления операций по счетам. Депутат предлагает сделать точкой отсчета, после которой могут быть исключения напо старым договорам, не дату уплаты налога, а дату блокировки

Также он предлагает обязать налоговые органы направлять налогоплательщику уведомления о неисполнении обязанности по предоставлению налоговой декларации не позднее чем за 14 дней до принятия решения о приостановке операций (сейчас это право, а не обязанность налоговых органов).

счетов является санкцией за несвоевременную уплату налогов или сдачу налоговой отчетности, в итоге деятельность становится почти невозможной, считает депутат. Сегодня нагрузка на предпринимателей огромная и некоторые просто не успевают подать налоговую декларацию, говорит Даванков: "Блокировка счетов парализует компанию: она не может проводить расчеты и даже начислять зарплату. Поэтому мы предлагаем заранее предупреждать предпринимателей о сроках подачи декларации, а за две недели до блокировки присылать личное уведомление". На это время у компании должна сохраняться возможность исполнять договорные обязательства и выплачиватьсотрудникам, подчеркивает он.