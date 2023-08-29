Как решить проблему дефицита рабочих рук в России

29 августа. FINMARKET.RU - В России нехватка рабочих рук почти во всех отраслях. Чтобы покрыть, нужно увеличить производительность труда: эффективнее использовать рабочее время, отказаться от ненужных кадров, смелее использовать искусственный интеллект, считают эксперты "Российской газеты"

Как показал анализ вакансий и резюме соискателей, проведенный экспертами бизнес-омбудсмена Бориса Титова, летом количество вакансий выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Но резюме от тех, кто ищет работу, стало больше лишь на 15%. Очевидно, в стране формируется "рынок соискателя", когда предложение рабочей силы меньше, чем спрос на нее. Такая тенденция наблюдается везде - в торговле, транспорте, строительстве, производстве. Для работников это хорошо. Выше конкуренция за рабочие руки - выше зарплаты.

Но растущие зарплаты для рынка труда - не панацея. По словам декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павла Селезнева, необходимо стимулировать внедрение различного оборудования, обеспечивающего повышение эффективности. Также необходимо уделить внимание использованию искусственного интеллекта. Как отмечает эксперт, риски развития искусственного интеллекта на длинную перспективу не просчитаны, но на ближайшие десятилетия выгоды от его внедрения очевидны.

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова отмечает, что в сложившихся условиях необходимо развивать систему наставничества, а также узкоспециализированных тренинговых программ, при обучении на которых более опытные работники будут готовы делиться опытом с новичками.

А руководитель исследовательского центра "RuGenerations - российская школа Теории поколений" Евгения Шамис считает, что острый дефицит рабочих рук будет наблюдаться еще года четыре. После 2027 года ситуация выправится сама, так как на рынок труда выйдут десятки и сотни тысяч новых специалистов.