Августовские продажи легковых авто превысят 100 тыс.

29 августа. FINMARKET.RU - Спрос на легковые автомобили в августе остается стабильно высоким, несмотря на повышение цен, и результат по итогам месяца обновит локальный рекорд.

Исходя из данных "Автостата" и подсчетов "Коммерсанта" , в августе рынок выйдет на уровень около 107 тыс. новых легковых автомобилей, продолжив тренд на восстановление. До этого месячный рекорд с февраля 2022 года был по итогам июля, когда реализация составила 95,7 тыс. машин. Выше 100 тыс.не поднимались с 2021 года. Судя по данным за 2021 год, результат окажется примерно на 10 тыс. ниже докризисного августа. По итогам 7 месяцев вреализовано 497,2 тыс. новых легковых машин, сообщал "Автостат" на основе данных "Электронного паспорта". Прогноз агентства предлагает рост продаж до 1 млн машин по итогам года, или продажи на уровне 100 тыс. машин в оставшиеся месяцы.

Аналитики отмечают, что низкие продажи 2022 года и дефицит машин сформировали отложенный спрос, который сейчас на фоне расширения предложения неизбежно будет реализовываться.