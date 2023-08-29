Майнинг предлагают признать отраслью промышленности

29 августа. FINMARKET.RU - Добычу криптовалют предлагают признать отраслью промышленности и присвоить ему код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). С этой инициативой крупнейший игрок рынка BitRiver обратился в Минпромторг, пишут "Известия"

Например, такую деятельность можно включить в раздел классификатора "Обрабатывающие производства", добавив туда дополнительную группировку, считает директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.

Наделение майнеров кодом деятельности позволит корректно регулировать, подчеркивается в документе. Государственные решения, актуальные для промышленности, начнут действовать и для добычи криптовалют. Это поможет развитию майнинга - как энергоемкая отрасль она будет учитываться в планах по развитию электроэнергетики, отметил Огиенко.

По его словам, инициатива также позволит правильно установить налогообложение в этой сфере. В промышленности налоги взимаются при реализации товара, значит, и при добыче крипты они должны будут уплачиваться при продаже цифровой валюты. Кроме того, еслистанет восприниматься как отрасль промышленности, в дальнейшем на него могут распространить некоторые преференции, характерные для предприятий производственной сферы.

Предложение поддержал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Инициатива уже направлена на согласование в правительство, сообщил "Известиям" депутат. По его словам, отторжения идеи не было. В документе прописано присвоение промышленного кода ОКВЭД для майнинга и другие вопросы регулирования. Это поможет корректно установить налогообложение в сфере добычи криптовалют, считает Аксаков. Также можно будет вводить ограничения в регионахс энергодефицитом.

Присвоение кодов ОКВЭД для майнинга возможно при наличии регулирования этой сферы с описанием количественно-качественных характеристик вида деятельности, отметили в пресс-службе Минэкономразвития. Там добавили: эти законопроекты прорабатываются в Минфине и Минэнерго. При наличии утвержденной нормативной базы Минэк обеспечит сопровождение проекта изменения классификатора ОКВЭД, сообщили в министерстве.