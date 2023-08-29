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29 августа 2023 года 08:40

Доступ к информации из госсистем бизнес сможет получить за отдельную плату

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DPA/TACC
DPA/TACC
29 августа. FINMARKET.RU - Правительство прорабатывает принципы очистки данных из госсистем, доступ к которым бизнес сможет получить за отдельную плату, рассказал "Ведомостям" источник в одной из IT-компаний и подтвердил источник в правительстве. Речь идет о законопроекте о Национальной системе управления данными (НСУД), который обсуждается с конца 2021 г., пока законопроект не принят.

В новой версии авторы документа уточнили, что оборот регламентируется специальными отраслевыми законами, например законом "О банковской тайне" для финансовой информации. А если регламентирующего документа нет, то санитизировать будут в соответствии с порядком, который установит правительство.

"Законопроект о Национальной системе управления данными обсуждается", - подтвердил "Ведомостям" представитель Минцифры.

Как уточнил представитель Минэкономразвития, процесс и стоимость оплаты санитизации данных будут определяться постановлением правительства. При этом исполнять функцию санитизации данных смогут только аккредитованные организации в порядке, установленном правительством, добавил он.

Законопроект будет призван регламентировать обмен данными между государством и бизнесом, объясняет собеседник, знакомый с ходом обсуждения документа. Например, там появится категория "национальные данные", т. е. данных из госсистем, а также определение санитизированной информации, что позволит после обработки передавать и распространять информацию, ранее являвшуюся информацией ограниченного доступа, знает он. Сейчас государство является не только потребителем, но и крупнейшим производителем данных, напоминает он. Поэтому единые правила формирования реестров, их использования и очистки упросят их оборот, добавляет собеседник "Ведомостей".


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  госсистемы,  информация,  доступ

 
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