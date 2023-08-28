На АЗС могут обязать устанавливать ЭЗС для электромобилей

28 августа. FINMARKET.RU - Минэкономики по поручению правительства готовит предложения по обязательной установке зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) на пишет "Коммерсантъ".

Министерство должно установить критерии, по которым будут выбирать места установки ЭЗС, включая протяженность транспортных сетей, их категорию, экономическую целесообразность. В Минэкономики пояснили, что сейчас прорабатывается возможность установки ЭЗС на заправках на ключевых федеральных трассах, охватывающих наибольший трафик автомобильного транспорта.

Как отмечают участники рынка, пока лишь на 10-15% АЗС в стране можно технически установить быстрые зарядки, а стоимость их подключения слишком высока. Как отмечают в Green Drive, при отсутствии доступных сетей стоимость техприсоединения станции может составлять от 1,5 млн до 7 млн рублей за 150 кВт. В Punkt E говорят, что при имеющейся технической возможности подключения стоимость техприсоединения на трассе составляет минимум 5 млн рублей за 150 кВт, тогда как коммерчески приемлемая цена - меньше 2 млн рублей