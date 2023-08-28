Маркетплейсы ответят за торговлю нелегальными товарами

28 августа. FINMARKET.RU - С 1 сентября правительство намерено признать маркетплейсы участниками торгового оборота и ввести для них ответственность за продажу контрафактной продукции. Речь идет о всех товарах, которые должны, но не имеют обязательной маркировки. Проект соответствующего постановления разработал Минпромторг, пишут "Известия", ознакомившиеся с документом.

С марта этого года регулятор уже установил такое правило для продукции легкой промышленности — пальто, плащей, курток и так далее. Но с сентября ответственность онлайн-торговли распространится уже на все маркированные товары — обувь, фототехнику, шины, парфюмерию, молочную продукцию и упакованную воду.

На практике нововведение будет выглядеть так: маркетплейсы будут передавать в систему "Честный знак" данные об обороте маркированных товаров. Им придется самостоятельно контролировать, чтобы продавцы площадки соблюдали требования маркировки. Если окажется, что маркетплейс хранит или продает без специальной метки продукцию, подпадающую под маркировку, площадке грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Штраф можно будет получить по итогам проверки контрольно-надзорных органов. Поводом для нее может стать жалоба покупателя, уточнил в беседе с "Известиями" глава "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) Олег Павлов.

До сих пор некоторые маркетплейсы не признавали себя участниками оборота товаров и заявляли, что оказывают исключительно логистические услуги, то есть только доставляют продукцию потребителю, отметили в Минпромторге. А если маркетплейсы не являются участниками продаж, то они по закону не отвечают и за маркировку товаров. Это позволяло ряду компаний уходить от ответственности и не контролировать поток продукции без меток на своих площадках, пояснил "Известиям" источник в отрасли.

Но в Минпромторге сочли, что помимо функций доставки и предоставления онлайн-витрины компании оказывают услуги складского хранения, подготовки товаров к продаже и их передачу конечному потребителю, за что принимают денежные средства.

Обязанность передавать данные в систему ЙЧестный знак" — это дополнительный механизм борьбы с контрафактом, сказал "Известиям" президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Это значительно сокращает возможности недобросовестных поставщиков, которые пытаются реализовывать через площадки товары неизвестного происхождения. Однако если продавец отправляет заказы со своего склада, то ответственность лежит на нем, подчеркнул эксперт.