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28 августа 2023 года 08:55

Прогнозы промышленников стали оптимистичнее

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Дмитрий Шевалдин/ТАСС
Дмитрий Шевалдин/ТАСС
28 августа. FINMARKET.RU - Индекс прогнозов промышленности Института Гайдара (ИЭП) в августе 2023 года фиксирует восстановление оптимизма планов и прогнозов российских предприятий после паузы июня-июля, когда остановился рост не только ожиданий, но и фактического выпуска, пишет "Коммерсантъ".

По данным ИЭП, которые приводит газета, "логичной основой роста индекса прогнозов" стало восстановление оптимизма прогнозов продаж. В августе баланс этих ожиданий отыграл все потери июня-июля и обновил рекорд, зарегистрированный в мае 2023 года. Впрочем, индустрия уже работает на максимуме загрузки мощностей и с рекордной нехваткой персонала. Даже если всплеск спроса на продукцию российской обработки в августе подскочит на фоне девальвации рубля, он вряд ли окажется продолжительным и устойчивым.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  промышленность,  прогнозы

 
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