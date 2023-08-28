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28 августа 2023 года 08:55
Прогнозы промышленников стали оптимистичнее
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Дмитрий Шевалдин/ТАСС
28 августа. FINMARKET.RU - Индекс прогнозов промышленности Института Гайдара (ИЭП) в августе 2023 года фиксирует восстановление оптимизма планов и прогнозов российских предприятий после паузы июня-июля, когда остановился рост не только ожиданий, но и фактического выпуска, пишет "Коммерсантъ". По данным ИЭП, которые приводит газета, "логичной основой роста индекса прогнозов" стало восстановление оптимизма прогнозов продаж. В августе баланс этих ожиданий отыграл все потери июня-июля и обновил рекорд, зарегистрированный в мае 2023 года. Впрочем, индустрия уже работает на максимуме загрузки мощностей и с рекордной нехваткой персонала. Даже если всплеск спроса на продукцию российской обработки в августе подскочит на фоне девальвации рубля, он вряд ли окажется продолжительным и устойчивым.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, промышленность, прогнозы
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