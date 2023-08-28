.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
28 августа 2023 года 08:32
Эффект "ножниц Кудрина" может возникнуть в ближайшее время
|0
Сергей Петров/ТАСС
28 августа. FINMARKET.RU - Экспортеры энергоресурсов могут впервые за долгое время вновь столкнуться с "ножницами Кудрина" - фискальным "трюком", возникающим из-за временного разрыва между моментом фактической уплаты налогов и периодом их начисления, поскольку налог, уплачиваемый сегодня, рассчитывается по таким параметрам, как, например, цена нефти и курс рубля, по состоянию на вчера, пишут "Ведомости". В итоге экспортеры недоплачивают налоги, когда цены на нефть растут или рубль ослабляется, и переплачивают их в противоположной ситуации. Эффект "ножниц Кудрина" может возникнуть в ближайшее время, в случае если рубль продолжит укрепляться, сообщил "Ведомостям" высокопоставленный федеральный чиновник. Как считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов, если нет непрерывного однонаправленного тренда налоговой базы, то на финансовое положение компаний, как и на баланс бюджета, "ножницы Кудрина" не окажут сильного влияния - со временем все усреднится. Но при длительных сильных колебаниях нефтяных цен и валютных курсов, даже краткосрочные эффекты имеют значение, констатирует он.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, энергоресурсы, налоги
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.