28 августа. FINMARKET.RU - Экспортеры энергоресурсов могут впервые за долгое время вновь столкнуться с "ножницами Кудрина" - фискальным "трюком", возникающим из-за временного разрыва между моментом фактической уплаты налогов и периодом их начисления, поскольку налог, уплачиваемый сегодня, рассчитывается по таким параметрам, как, например, цена нефти и курс рубля, по состоянию на вчера, пишут "Ведомости". В итоге экспортеры недоплачивают, когда цены на нефть растут или рубль ослабляется, и переплачивают их в противоположной ситуации.

Эффект "ножниц Кудрина" может возникнуть в ближайшее время, в случае если рубль продолжит укрепляться, сообщил "Ведомостям" высокопоставленный федеральный чиновник. Как считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов, если нет непрерывного однонаправленного тренда налоговой базы, то на финансовое положение компаний, как и на баланс бюджета, "ножницы Кудрина" не окажут сильного влияния - со временем все усреднится. Но при длительных сильных колебаниях нефтяных цен и валютных курсов, даже краткосрочные эффекты имеют значение, констатирует он.