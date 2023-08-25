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25 августа 2023 года 12:27
Банки проспали атаку мошенников на СБП
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dpa/ТАСС
25 августа. FINMARKET.RU - Во втором квартале, по данным ЦБ, заметно выросло число мошеннических операций со счетами клиентов, но более чем на 20% снизилась сумма похищенных средств. При этом вместе с ростом хищений через СБП существенно упала возвращаемость средств. Снижение возврата похищенных средств через СБП эксперты объясняют реакцией банков на постоянный рост объема операций через систему, пишет "Коммерсантъ". Эксперты также, считают, что рост числа хищений связан со сменой тактики мошенниками, которые переключаются на более массовый сегмент.
Опубликовано Финмаркет
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