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25 августа 2023 года 11:15
Производители хотят чаще менять цены из-за курса рубля
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Александр Щербак/ТАСС
25 августа. FINMARKET.RU - Производители просят торговые сети признать изменение курса рубля основанием для пересмотра цен. Производители обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка, указав, что резкое ослабление рубля ухудшило экономику предприятий. Меньше чем за год доллар вырос на 44%, евро - на 78%, а юань - на 60% плюс увеличилась ставка рефинансирования с 8,5 до 12% (а значит, подорожали кредиты). Об этом, как пишут "Известия", сказано в письме ассоциации "Руспродсоюз". Производители пожаловались и на постоянное увеличение тарифов грузовых перевозок - спрос на них вырос на 61%, а ставки по самым популярным направлениям в среднем подскочили на 38% за год и на 10% за последние 3 месяца. На фоне этих факторов поставщики несут убытки от продажи товаров ниже себестоимости, а также оплачивая штрафы за несвоевременную поставку продукции не по своей вине. Поэтому предприятия предложили в рамках саморегулирования согласовать новые условия работы до начала следующего года. То есть признать, что волатильность валют - это достаточное основание для изменения цен как для импортеров, так и для отечественных изготовителей. Плюс к этому отказаться от применения штрафных санкций, если стороны не согласуют новые цены в течение 14 дней. Таким образом, поставщики будут готовы останавливать отправку продукции, если торговая сеть за две недели не согласует свежий прейскурант. Предложения "Руспродсоюза" сократить срок согласования цен и их прямую привязку к курсу валют могут привести к росту стоимости товаров, уверен он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, рубль, курс, производители, цены
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