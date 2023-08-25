.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Производители хотят чаще менять цены из-за курса рубля
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

25 августа 2023 года 11:15

Производители хотят чаще менять цены из-за курса рубля

 0  
Александр Щербак/ТАСС
Александр Щербак/ТАСС
25 августа. FINMARKET.RU - Производители просят торговые сети признать изменение курса рубля основанием для пересмотра цен. Производители обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка, указав, что резкое ослабление рубля ухудшило экономику предприятий. Меньше чем за год доллар вырос на 44%, евро - на 78%, а юань - на 60% плюс увеличилась ставка рефинансирования с 8,5 до 12% (а значит, подорожали кредиты). Об этом, как пишут "Известия", сказано в письме ассоциации "Руспродсоюз".

Производители пожаловались и на постоянное увеличение тарифов грузовых перевозок - спрос на них вырос на 61%, а ставки по самым популярным направлениям в среднем подскочили на 38% за год и на 10% за последние 3 месяца. На фоне этих факторов поставщики несут убытки от продажи товаров ниже себестоимости, а также оплачивая штрафы за несвоевременную поставку продукции не по своей вине.

Поэтому предприятия предложили в рамках саморегулирования согласовать новые условия работы до начала следующего года. То есть признать, что волатильность валют - это достаточное основание для изменения цен как для импортеров, так и для отечественных изготовителей. Плюс к этому отказаться от применения штрафных санкций, если стороны не согласуют новые цены в течение 14 дней. Таким образом, поставщики будут готовы останавливать отправку продукции, если торговая сеть за две недели не согласует свежий прейскурант.

Предложения "Руспродсоюза" сократить срок согласования цен и их прямую привязку к курсу валют могут привести к росту стоимости товаров, уверен он.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  рубль,  курс,  производители,  цены

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.