Производители хотят чаще менять цены из-за курса рубля

25 августа. FINMARKET.RU -просят торговые сети признать изменение курса рубля основанием для пересмотра цен. Производители обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка, указав, что резкое ослабление рубля ухудшило экономику предприятий. Меньше чем за год доллар вырос на 44%, евро - на 78%, а юань - на 60% плюс увеличилась ставка рефинансирования с 8,5 до 12% (а значит, подорожали кредиты). Об этом, как пишут "Известия" , сказано в письме ассоциации "Руспродсоюз".

Производители пожаловались и на постоянное увеличение тарифов грузовых перевозок - спрос на них вырос на 61%, а ставки по самым популярным направлениям в среднем подскочили на 38% за год и на 10% за последние 3 месяца. На фоне этих факторов поставщики несут убытки от продажи товаров ниже себестоимости, а также оплачивая штрафы за несвоевременную поставку продукции не по своей вине.

Поэтому предприятия предложили в рамках саморегулирования согласовать новые условия работы до начала следующего года. То есть признать, что волатильность валют - это достаточное основание для изменения цен как для импортеров, так и для отечественных изготовителей. Плюс к этому отказаться от применения штрафных санкций, если стороны не согласуют новыев течение 14 дней. Таким образом, поставщики будут готовы останавливать отправку продукции, если торговая сеть за две недели не согласует свежий прейскурант.

Предложения "Руспродсоюза" сократить срок согласования цен и их прямую привязку к курсу валют могут привести к росту стоимости товаров, уверен он.