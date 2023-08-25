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25 августа 2023 года 10:45

Почти все самозанятые сталкивались с отказом оплатить работу

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Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Гердо/ТАСС
25 августа. FINMARKET.RU - Почти все (91,8%) самозанятые сталкивались с заказчиками, которые отказывались оплатить услуги, говорится в исследовании "Консоль.Про", пишет "Российская газета".

Компании все чаще пользуются возможностью не нанимать сотрудников в штат, а приглашать людей на проекты для выполнения определенных задач, рассказывает Александр Ветерков, операционный директор сервиса "Подработка". Экономия компаний заключается в том, что оплата производится по факту выполненных задач и за определенное количество рабочих часов. Свои плюсы в этом видят сотрудники, которые хотят быть свободными от начальства и самостоятельно планировать свое рабочее время.

При этом самозанятые остаются самой незащищенной категорией сотрудников. Они часто сталкиваются с ситуациями, когда их труд остается неоплаченным. Хоть раз штраф получали 63,2% самозанятых, отмечают в "Консоль.Про". А каждый пятый - регулярно. Для трети опрошенных это стало причиной возвращения в ряды наемных работников.

Однако не все штрафы по отношению к самозанятым являются законными. "Они могут быть установлены за нарушение сроков и качества оказываемых услуг. Исполнитель также несет полную материальную ответственность за имущество заказчика, переданное ему по акту во временное пользование", - поясняет руководитель юридической службы "Консоль.Про" Дарья Гольева. А вот штраф за опоздание - это уже попытка контроля самозанятого.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  самозанятые,  труд,  оплата

 
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