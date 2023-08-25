Почти все самозанятые сталкивались с отказом оплатить работу

25 августа. FINMARKET.RU - Почти все (91,8%)сталкивались с заказчиками, которые отказывались оплатить услуги, говорится в исследовании "Консоль.Про", пишет "Российская газета"

Компании все чаще пользуются возможностью не нанимать сотрудников в штат, а приглашать людей на проекты для выполнения определенных задач, рассказывает Александр Ветерков, операционный директор сервиса "Подработка". Экономия компаний заключается в том, чтопроизводится по факту выполненных задач и за определенное количество рабочих часов. Свои плюсы в этом видят сотрудники, которые хотят быть свободными от начальства и самостоятельно планировать свое рабочее время.

При этом самозанятые остаются самой незащищенной категорией сотрудников. Они часто сталкиваются с ситуациями, когда ихостается неоплаченным. Хоть раз штраф получали 63,2% самозанятых, отмечают в "Консоль.Про". А каждый пятый - регулярно. Для трети опрошенных это стало причиной возвращения в ряды наемных работников.

Однако не все штрафы по отношению к самозанятым являются законными. "Они могут быть установлены за нарушение сроков и качества оказываемых услуг. Исполнитель также несет полную материальную ответственность за имущество заказчика, переданное ему по акту во временное пользование", - поясняет руководитель юридической службы "Консоль.Про" Дарья Гольева. А вот штраф за опоздание - это уже попытка контроля самозанятого.