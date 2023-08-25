.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Ставку льготной ипотеки поднимать не собираются
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

25 августа 2023 года 09:10

Ставку льготной ипотеки поднимать не собираются

 0  
Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кирилл Кухмарь/ТАСС
25 августа. FINMARKET.RU - Ставку по льготной ипотеке на первичное жилье не планируется поднимать после внепланового повышения ключевой 15 августа, сообщили "Известиям" в Минфине.

ЦБ РФ 15 августа внепланово увеличил ключевую ставку с 8,5% до 12%. В последний раз резко ее поднимали только 28 февраля 2022 года - с 9,5% до 20%. Тогда за этим последовало ужесточение условий по льготной ипотеке с 7% до 12%. Затем ключевую постепенно снижали, доведя ее к июню до 9,5%. Параллельно уменьшали проценты и по госпрограмме - до 9% в апреле и до 7% в июне.

Как отметил глава отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев, повышение ключевой в августе было вынужденной мерой для поддержания финстабильности на фоне волатильности курса рубля и роста инфляционных ожиданий. Однако в сравнении с февралем 2022 года ее рост не настолько существенен, чтобы экстренно реагировать на него в контексте льготной ипотеки.

Эксперты считают ужесточение денежно-кредитной политики временным и допускают, что вскоре регулятор может начать ее смягчение. После удорожания рыночных жилищных кредитов спрос на программы с господдержкой увеличится, однако вряд ли это приведет к пузырю на рынке. По оценкам аналитиков, субсидирование в новых условиях может стоить бюджету более 70 млрд рублей.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  ипотека,  ставка,  льготы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.