К 2050 году доля угля в энергобалансе России может не снизиться, а вырасти

25 августа. FINMARKET.RU -угля в энергобалансе России к 2050 г., вопреки климатической повестке и целям по достижению углеродной нейтральности к 2060 г., может не только не снизиться, но даже немного вырасти. Такой вариант обсуждается в рамках подготовки новой энергетической стратегии до 2050 г., следует из июльского протокола заседания комиссии по энергетике Госсовета РФ, пишут "Ведомости"

Речь идет о том, чтобы увеличить долю угольной генерации в энергобалансе страны до 15% с нынешних 13%. Согласно протоколу заседания, ранее один из рассматриваемых сценариев развития энергетики предполагал снижение доли угля в генерации до 9,8% к 2035 г. и 4,9% к 2050 г. О том, что доля угля в энергобалансе России к 2050 г., по прогнозным данным Минэнерго, может составить 4-5%, также говорил осенью 2021 г. министр экономического развития Максим Решетников, представляя проект стратегии низкоуглеродного развития до 2050 г. (утверждена правительством в конце октября 2021 г.).

Но для того чтобы достигнуть таких целевых показателей, следует из протокола, в течение 10 лет предполагалось вывести из эксплуатации 22 угольные станции мощностью 14 ГВт, перевести на газ 25 ТЭЦ и закрыть ряд угледобывающих предприятий. Это привело бы к сокращению 24 тыс. рабочих мест на добывающих предприятиях и как минимум 25 тыс. человек на электростанциях. При этом закрытие градообразующих предприятий более чем в 10 моногородах потребует "экстренных мер по социальной поддержке населения", говорится в документе. Отмечается, что снижение доли угля в генерации приведет к угрозам энергобезопасности, т.к. угольная генерация "является надежной и стабильной" (не зависит от погоды и водности рек) и экономически эффективной, особенно на территории Сибири и Дальнего Востока за счет близости угольных месторождений.

В действующей энергостратегии до 2035 г. нет целевого показателя по доле угля в энергобалансе.

Утвержденная в 2020 г. стратегия развития угольной промышленности России до 2035 г. предусматривает строительство семи новых угольных ТЭС и модернизацию 12 действующих в Сибири и на Дальнем Востоке. Общий объем ввода в эксплуатацию угольной генерации запланирован на уровне 7-9,6 ГВт.