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24 августа 2023 года 10:42
Крупные города могут остаться без автосервисов
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
24 августа. FINMARKET.RU - Жители российских мегаполисов рискуют столкнуться с нехваткой небольших автомастерских. Это связано с реорганизацией бывших промышленных зон, которая активно ведется в крупных городах. Об этом в рамках Международной выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля MIMS Automobility Moscow заявил член правления Союза автосервисов РФ Дмитрий Даньшов. По его словам, это связано с реорганизацией промышленных зон в крупных городах. По мнению экспертов, решить эту проблему можно, предусмотрев в новых жилых комплексах места для размещения техцентров, пишут "Известия". В Союзе автосервисов отмечают, что технопарки и производственные кластеры, которые также появляются при реорганизации бывших промзон, зачастую не подходят для создания в них станций по ремонту и обслуживанию автомобилей. Чаще всего они ориентированы на высокотехнологичные производства или склады. По словам Дмитрия Даньшова, ликвидация бывших промзон в крупных городах и, как следствие, вывод автосервисов за черту мегаполисов резко снижает доступность ремонта машин. Сокращение количества техцентров усугубляет проблему нехватки квалифицированных кадров в отрасли, считает Дмитрий Даньшов. Решить проблему нехватки техцентров, автомоек и шиномонтажей можно, предусмотрев на этапе планировании новых жилых комплексов специальных зон, где могут размещаться такие предприятия, считают эксперты. Такими зонами могут быть первые этажи в многоярусных паркингах, считают в Союзе автосервисов. В организации отмечают, что совместно с компанией ПИК рассматривают вопрос о размещении СТО на паркингах. Представители девелопера подтвердили эту информацию "Известиям".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, города, автосервисы
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