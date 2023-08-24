24 августа. FINMARKET.RU - Россияне с июля 2022 года по июль 2023 года подключили 1 млн виртуальных сим-карт (eSIM). При этом всего с момента официального запуска технологии в 2019 году операторы набрали около 3 млн виртуальных абонентов, пишут "Ведомости", ссылаясь на источник в одном из операторов связи. Также это подтвердили собеседники еще в трех телекомкомпаниях.

Резкое оживление интереса связано с достижением компромисса между силовыми структурами, Минцифры и телеком-операторами, которым разрешили использовать удаленную регистрацию сим-карт и подтверждать личность абонента на "Госуслугах" и через "Госключ", объясняют собеседники издания.

Общее количество сим-карт телекомоператоров "большой четверки" – Tele2, "Билайна","Мегафона", МТС – составляет, по данным самих компаний, 255 млн (по оценке Telecom Daily, 14% из них – устройства интернета вещей).

ESIM может использоваться "про запас" для туристических или развлекательных целей, объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Физическая сим-карта остается основной, на нее абонент может принимать звонки, а eSIM использовать для регистрации на разных сторонних сайтах, "чтобы не светить номер", отметил Кусков. Савватин подтверждает, что некоторые пользователи покупают сразу несколько номеров для использования в сервисах доставки и маркетплейсах.