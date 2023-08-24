.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Минэнерго РФ: уровень производства нефтепродуктов полностью обеспечивает текущий спрос на топливо с учетом с учетом переориентации экспорта
За полугодие потери бюджета РФ от нелегального оборота табака оцениваются в 46,5 млрд руб. - Минпромторг
24 августа 2023 года 09:39
Банки оценили рост спроса на ссуды перед их подорожанием
|0
Кирилл Кухмарь/ТАСС
24 августа. FINMARKET.RU - В первую неделю после повышения ключевой ставки ЦБ на российском рынке наблюдалась массовая распродажа розничных кредитов по старым банковским ставкам. Граждане, которые были близки к решению взять ссуду, поспешили сделать это, пока кредиты не подорожали. Логичным продолжением текущего ажиотажа эксперты называют спад кредитования, пишет "Коммерсантъ". К концу года можно ожидать снижения объема ипотечных выдач до уровня менее 450 млрд рублей в месяц (при среднемесячных объемах в 508 млрд рублей в этом год), считает управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов: "Ответные меры на риски надувания пузыря на ипотечном рынке долго откладывались, но заработают и дадут эффект". По оценке эксперта, потребительское кредитование в ближайшие месяцы окажется под давлением, причем не только вследствие повышения ключевой ставки, но и из-за растущей премии за риск, ведь "платежеспособный спрос иссякает на фоне закредитованности".
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.