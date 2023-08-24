Банки оценили рост спроса на ссуды перед их подорожанием

24 августа. FINMARKET.RU - В первую неделю после повышения ключевой ставки ЦБ на российском рынке наблюдалась массовая распродажа розничных кредитов по старым банковским ставкам. Граждане, которые были близки к решению взять ссуду, поспешили сделать это, покане подорожали. Логичным продолжением текущего ажиотажа эксперты называют спад кредитования, пишет "Коммерсантъ".

К концу года можно ожидать снижения объема ипотечных выдач до уровня менее 450 млрд рублей в месяц (при среднемесячных объемах в 508 млрд рублей в этом год), считает управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов: "Ответные меры на риски надувания пузыря на ипотечном рынке долго откладывались, но заработают и дадут эффект". По оценке эксперта, потребительское кредитование в ближайшие месяцы окажется под давлением, причем не только вследствие повышения ключевой ставки, но и из-за растущей премии за риск, ведь "платежеспособный спрос иссякает на фоне закредитованности".