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24 августа 2023 года 09:39

Банки оценили рост спроса на ссуды перед их подорожанием

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Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кирилл Кухмарь/ТАСС
24 августа. FINMARKET.RU - В первую неделю после повышения ключевой ставки ЦБ на российском рынке наблюдалась массовая распродажа розничных кредитов по старым банковским ставкам. Граждане, которые были близки к решению взять ссуду, поспешили сделать это, пока кредиты не подорожали. Логичным продолжением текущего ажиотажа эксперты называют спад кредитования, пишет "Коммерсантъ".

К концу года можно ожидать снижения объема ипотечных выдач до уровня менее 450 млрд рублей в месяц (при среднемесячных объемах в 508 млрд рублей в этом год), считает управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов: "Ответные меры на риски надувания пузыря на ипотечном рынке долго откладывались, но заработают и дадут эффект". По оценке эксперта, потребительское кредитование в ближайшие месяцы окажется под давлением, причем не только вследствие повышения ключевой ставки, но и из-за растущей премии за риск, ведь "платежеспособный спрос иссякает на фоне закредитованности".


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  кредиты

 
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