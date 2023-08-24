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24 августа 2023 года 09:19
Приоткрыты первые детали планов правительства по обмену активами
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Денис Русинов/ТАСС
24 августа. FINMARKET.RU - Первые детали планов правительства по обмену активами, замороженными на счетах в РФ и за рубежом раскрывает "Коммерсантъ". В частности, пишет издание, на первом этапе речь пойдет о разблокировке с российской стороны небольших портфелей граждан - до 100 тыс. рублей. Такая стратегия направлена на удовлетворение интересов в первую очередь розничных инвесторов. Эксперты отмечают, что, несмотря на актуальность схемы, в ней присутствует целый ряд рисков. Доля инвесторов с портфелями до 100 тыс. рублей в общем объеме заблокированных активов не превышает 15% в денежном выражении, но может составлять до 40% по количеству, полагает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. Однако, по его словам, эффект от реализации обмена "будет во многом локализован их дисбалансом": общий объем средств на счетах типа "С" приблизительно в 20 раз меньше, чем заблокированных средств российских компаний и граждан. По мнению Бархоты, приоритет разблокировки малых портфелей подтверждает "символический характер нового механизма".
Опубликовано Финмаркет
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