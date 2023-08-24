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24 августа 2023 года 08:46
За полгода число пенсионеров в РФ снизилось на 404 тыс. человек
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EPA/ТАСС
24 августа. FINMARKET.RU - За полгода численность пенсионеров в России сократилась на 404 тыс. 200 человек, пишут "Ведомости", ссылающиеся на данные Социального фонда. По состоянию на 1 января 2023 года их было 41,78 млн, а 1 июля - уже 41,38 млн. Это минимальный показатель за все время действия пенсионной реформы. Существенное сокращение числа пенсионеров в России прежде всего связано с тем, что в этом году никто из граждан не выходит на пенсию по старости, пояснил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов Давид Кришталь. Переходный период реформы предполагает, что в 2023 году, а также в 2025 и 2027 годах на пенсию смогут выйти только те, кому она положена досрочно - за выслугу лет и проживание в условиях Крайнего Севера. Под эту льготу подпадают также чиновники, артисты и врачи. Средний размер назначенной пенсии по России работающих и неработающих пенсионеров за полгода вырос с 19 тыс. 322 до 19 тыс. 475 рублей.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, пенсионеры
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