Перевозчики просят ввести госрегулирование цен на дизель

24 августа. FINMARKET.RU - Грузоперевозчики призвали власти ввести госрегулирование цен наи зафиксировать его стоимость ниже 60 рублей за литр. В противном случае "увеличится стоимость логистики груза, которая увеличит конечную стоимость товара для потребителя", указано в письме. Такие меры предложили кабмину в ассоциации "Грузавтотранс" (общественная организация, в которую входит более 200 компаний). За неделю дизель подорожал на некоторых АЗС в регионах на 10% — до 68–70 рублей за литр, отмечается в обращении. На призыв уже отреагировали в Минэнерго. О том, к чему, по мнению властей, может привести введение инструмента госрегулирования в топливном сегменте и какие еще варианты стабилизации цен предлагают участники рынка, пишут "Известия".

"Госрегулирование внутренних цен на топливо в опте и рознице вполне целесообразно, так как поможет сдерживать темпы роста инфляции", — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. При этом эксперт добавил, что фиксация стоимости дизеля на уровне ниже 60 рублей за 1 л приведет к тому, что поставлять топливо на внешние рынки для нефтяников станет еще выгоднее и они могут начать активно наращивать экспорт нефтепродуктов. Также этому поспособствует предстоящее сокращение демпферных выплат нефтяникам (в Минфине сообщали, что с 1 сентября они сократятся вдвое — на 50 млрд рублей в месяц), считает аналитик. Поэтому, по словам Владимира Чернова, если правительство все-таки решит реализовать предложенные перевозчиками меры, будут необходимы и дополнительные ограничительные инструменты по экспорту.

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго продумать лицензирование экспорта нефтепродуктов, писали СМИ 14 августа. Минэнерго тогда предложило ввести список специальных экспортеров нефтепродуктов как одну из мер для пресечения схем "серого" экспорта.

"В летний сезон волатильность на бирже была обусловлена восстановлением цен на российские нефтепродукты на мировом рынке, а также изменениями курса рубля. Кроме того,на моторное топливо летом растут традиционно", — сказали "Известиям" в Минэнерго.

Введение инструмента государственного регулирования цен в топливном сегменте может привести к нехватке продукции, добавили в ведомстве.