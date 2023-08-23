Обрабатывающей промышленности РФ обновили стратегию роста

23 августа. FINMARKET.RU - Обновленная своднаяразвития обрабатывающей промышленностидо 2030 года и на период до 2035 года предполагает выход на ежегодный средний рост в "обработке" на уровне 4%, сообщил в среду на заседании правительства вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Один из базовых индикаторов стратегии - это ежегодное увеличение объемов производства до 2035 года в среднем на 4%. Чтобы гарантированно выйти на эти темпы необходимо преодолеть структурные ограничения роста. Именно на этом сфокусированы приоритеты стратегии", - сказал он, представляя документ кабмину.

В качестве одного из приоритетов вице-премьер назвал запуск нового инвестиционного цикла с удвоением годового объёма инвестиций в обрабатывающуюк 2030 году относительно уровня 2019 года.

По итогам первого полугодия 2023 года индекс промышленного производства в обрабатывающих секторах составил 6,2% к январю-июню 2022 года. По итогам года ожидается рост более 2%, ранее заявлял Минпромторг.

"Невзирая на хорошую динамику по индексу производства, должен отметить, что потенциал восстановительного роста, он ограничен", - отметил замглавы кабинета министров.

Правительство в среду рассматривает сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года. Предыдущая версия документа была утверждена в апреле 2020 года, период ее реализации рассчитан до 2024 года. В числе целевых ориентиров стратегии были указаны рост в обработке относительно доковидного 2019 года на 3,3% в 2022 году, на 10% в 2023 году, на 16,8% в 2024 году. С учетом сводной стратегии формируются отраслевые стратегии обрабатывающей промышленности РФ.

Объем производства в обрабатывающей промышленности в 2022 года снизился на 1,3% относительно уровня 2021 года, сообщал Росстат.

Как сообщили журналистам в Минпромторге РФ, сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года предполагает, что относительно базового 2019 года индекс промышленного производства в "обработке" в 2023 году составит 8,3%, в 2024 году - 10,4%, в 2030 году - 23,8%, в 2035 году - 55%.

Доля отраслей, находящихся в ведении Минпромторга, в ВВП РФ в 2023 году должна составить 13,78% после 13,6% в прошлом году. В 2024 году этот показатель ожидается на уровне 13,94%, в 2030 году - 14,4%, в 2035 году - 15,45%.

Рост промышленного экспорта из РФ станет одним из приоритетов обновленной сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года. Объем промэкспорта к 2030 году может приблизится к планке $150 млрд, сообщил Денис Мантуров.

"Несмотря на текущий спад, который вызван известными ограничениями, ставим себе задачу в ближайшие годы последовательно восстанавливать объемы отгрузок нашим иностранным партнёрам. В 2030 году в части индустриального экспорта максимально должны приблизиться к планке $150 млрд", - сказал он, представляя проект сводной стратегии.

По итогам 2022 года объем промышленного экспорта составлял $96,9 млрд, в 2023 году он прогнозируется на уровне $90 млрд.

"Для этого (увеличения объема промэкспорта) продолжим поддержку переориентации товарных потоков в направлении Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Будем активно содействовать открытию индустриальных зон России за рубежных рынках, расширять и качественно улучшать сеть гарантийного ремонта и сервисного обслуживания, развивать инструменты экспортного финансирования", - рассказал Мантуров.

Он напомнил, что ранее президент РФ поддержал продление ключевых программ стимулирования экспорта после 2024 года (сейчас реализуются через нацпроект "Международная кооперация и экспорт").

Обновленная сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности РФ устанавливает целевой ориентир по объему экспорта товаров отраслей промышленности на 2024 год - $94 млрд, на 2030 год - $145,9 млрд, на 2035 год - $185,9 млрд, сообщили журналистам в Минпромторге. В 2023 году этот показатель должен составить около $90 млрд (в ценах 2020 года) после $96,89 млрд в прошлом году.

Государство намерено использовать механизм госзакупок для стимулирования спроса на продукцию российской обрабатывающей промышленности, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге РФ. Соответствующие положения включены в обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности, поддержанную с отдельными правками председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на заседании правительства РФ в среду.

Так, по данным министерства, документ включает в себя раздел "Политика стимулирования спроса", в котором перечислены мероприятия и меры, направленные на развитие внутреннего и внешнего спроса на отечественную продукцию. В их числе - субсидирование расходов потребителей на закупку и поставку отдельных видов продукции, адресные государственные закупки продукции, льготное кредитование заказчиков и поддержка лизинга. В том числе, из средств Фонда национального благосостояния.

Также стимулированию спроса на российскую промпродукцию должны способствовать реализация масштабных проектов с госучастием в сфере промышленности, поддержка реализации федеральных и региональных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, связи, энергетической инфраструктуры.

Ряд закупочных мер указаны в отраслевых подразделах стратегии. Так, например, в приоритетных направлениях развития железнодорожного (транспортного) машиностроения оговаривается, что одним из основных инструментов достижения поставленных целей является заключение долгосрочных контрактов между "Российскими железными дорогами" (РЖД) и предприятиями отрасли транспортного машиностроения. Предполагаются решения, позволяющие при формировании бюджета осуществлять инвестиции на закупку подвижного состава в 10-летнем горизонте планирования.

По направлению медицинской промышленности предусматривается преимущественное оснащение государственных медорганизаций медицинскими изделиями и расходными материалами отечественного производства.

В сфере электронной промышленности предполагается обеспечить переход к доминирующему применению российских электронных компонентов в российской электронной аппаратуры. В первую очередь, на объектах критической информационной инфраструктуры.

Также планируется создать условия для обеспечения приоритета потребления российской электронной аппаратуры, обеспечения ее ценового и технологического преимущества в рамках проектов с госучастием.

В области промышленности социального назначения (музыкальные, спортивные и т.п. товары) также предполагается создать условия для приоритетного оснащения образовательных учреждений и учреждений культуры и спорта российскими социально значимыми товарами.