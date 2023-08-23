Снижение цен на мясо в Минсельхозе ожидают в сентябре

23 августа. FINMARKET.RU - В России в целом ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильна, при этом снижение цен наожидается в сентябре, сообщили "Известиям" в Минсельхозе. Как отметили в министерстве, это подтверждают основные производители мяса и мясной продукции.

В то же время общественники обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС): они обратили внимание на признаки согласованных действий производителей разных видов мяса. Они направлены на повышение цен продукции и, как следствие, на ограничение конкуренции, сказано в письме "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ), с которым ознакомились "Известия". Так, например, в последнее время практически синхронно начали появляться сообщения о росте цен на мясо, заметила организация.

Как указала ОПИ в письме ФАС, несмотря на отсутствие предпосылок к дефициту, "цены на мясо растут неестественно стремительно и синхронно по всем видам продукции".

ФАС 19 августа сообщила, что направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы с целью проверить обоснованность растущих оптово-отпускных цен.

9 августа министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что в стране отсутствует какой-либо дефицит продукции, а также спрогнозировал снижение цен на мясо в конце лета - начале осени.